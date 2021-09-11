أشرف رشاد يفتتح أكبر مركز للعيادات الطبية المتخصصة لـ"مستقبل وطن" بالقليوبية.. صور

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، مساء اليوم السبت، مجمع عيادات حزب مستقبل وطن الطبية التخصصية بمحافظة القليوبية.

ويشمل مجمع العيادات 15 عيادة طبية منها ( باطنة - جراحة عامة - مسالك بولية- جلدية - مخ وأعصاب - قلب) حيث يقدم المركز الكشف الكامل بالمجان.

كما يشمل المجمع مركز متخصص في الأشعة السينية وإشاعة إيكو للقلب، وأشعة تلفزيون للجهاز الهضمي وأمراض النساء، بجانب مركز عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية، ووحدة مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية متخصصة في جميع فحوصات العيون.

ويستهدف مجمع العيادات خدمة أهالي محافظة القليوبية والدلتا، حيث يقع مقره بميدان المؤسسة /الطريق السريع - شبرا الخيمة.

كما افتتح الأمين العام 4 عيادات طبية جديدة متنقلة ليصل إجمالي العيادات المتنقلة إلى 8 عيادات وهو اكبر حملة طبية بالقليوبية، وتستهدف الكشف على 100 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجًا خلال 60 يومًا.

حضر حفل الافتتاح نواب حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب، والنائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية، والنائبين محمد سليم وأحمد بدوي أعضاء الأمانة المركزية.

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