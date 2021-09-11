عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أشرف رشاد يفتتح أكبر مركز للعيادات الطبية المتخصصة لـ"مستقبل وطن" بالقليوبية.. صور

أشرف رشاد يفتتح أكبر
أشرف رشاد يفتتح أكبر مركز للعيادات الطبية لمستقبل وطن

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، مساء اليوم السبت، مجمع عيادات حزب مستقبل وطن الطبية التخصصية بمحافظة القليوبية.

ويشمل مجمع العيادات 15 عيادة طبية منها ( باطنة - جراحة عامة - مسالك بولية-  جلدية - مخ وأعصاب - قلب) حيث يقدم المركز الكشف الكامل بالمجان.

كما يشمل المجمع مركز متخصص في الأشعة السينية وإشاعة إيكو للقلب، وأشعة تلفزيون للجهاز الهضمي وأمراض النساء، بجانب مركز عيادة أسنان مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية، ووحدة مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية متخصصة في جميع فحوصات العيون.

ويستهدف مجمع العيادات خدمة أهالي محافظة القليوبية والدلتا، حيث يقع مقره بميدان المؤسسة /الطريق السريع - شبرا الخيمة.

كما افتتح  الأمين العام 4 عيادات طبية جديدة متنقلة ليصل إجمالي العيادات المتنقلة إلى 8 عيادات وهو اكبر حملة طبية بالقليوبية، وتستهدف الكشف على 100 ألف  مواطن بالقرى الأكثر احتياجًا خلال 60 يومًا.

حضر حفل الافتتاح نواب حزب مستقبل وطن بمجلسي الشيوخ والنواب، والنائب عاطف ناصر أمين الحزب بالقليوبية، والنائبين محمد سليم وأحمد بدوي أعضاء الأمانة المركزية.

240708485_873436110244475_5324798425552908383_n
240708485_873436110244475_5324798425552908383_n
240764103_611966996879141_4701659482610413237_n
240764103_611966996879141_4701659482610413237_n
240876026_161139826084784_314243570158997605_n
240876026_161139826084784_314243570158997605_n
240886252_245340520812469_2113561354828592414_n
240886252_245340520812469_2113561354828592414_n
240955233_588743025899978_5925958268982138194_n
240955233_588743025899978_5925958268982138194_n
241028922_577432650061386_9180931804001497780_n
241028922_577432650061386_9180931804001497780_n
241088452_285109549728105_8553285565819723749_n
241088452_285109549728105_8553285565819723749_n
241141740_541288937159913_3769160913018621704_n
241141740_541288937159913_3769160913018621704_n
241164730_565865571226299_1882251244287897352_n
241164730_565865571226299_1882251244287897352_n
241240866_381819573525902_2228530736127570816_n
241240866_381819573525902_2228530736127570816_n
241265630_538198270619175_3293829326725768378_n
241265630_538198270619175_3293829326725768378_n
241273464_2025223624292561_2902071593242417467_n
241273464_2025223624292561_2902071593242417467_n
241370519_813559172659049_4514339628872400838_n
241370519_813559172659049_4514339628872400838_n
241397827_403949037813577_3902578847533285721_n
241397827_403949037813577_3902578847533285721_n
241486325_171853738316855_7463763021859817747_n
241486325_171853738316855_7463763021859817747_n
241559973_356631266163856_6642332026775602317_n
241559973_356631266163856_6642332026775602317_n
مجمع عيادات حزب مستقبل وطن الطبية التخصصية محافظة القليوبية 15 عيادة طبية الأشعة السينية العيادات المتنقلة

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان|جدل برلماني حول إلغاء خانة الديانة.. الحبس سنتين وغرامة 300 جنيه عقوبة زواج القاصرات

أنشيلوتي يرد على رئيس "يويفا" بعد انتقاده بيريز

ماهر فرغلي: هجمات 11 سبتمبر ساعدت على انتشار ما يسمى بالإسلاموفوبيا

علي جمعة : اجعل الدنيا بيدك لا بقلبك تكن مُستجاب الدعاء

العراق.. انفجارات قوية قرب مطار أربيل

قائمة ريال مدريد لملاقاة سيلتا فيجو في الليجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

الاسبوع المقبل.. صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر

أجرأهن نيرمين الفقي.. شاهد| نجمات أثرن الجدل فى حفل دير جيست

خاص.. موقف الأهلي من فريق اليد بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

حبس 8 أشخاص لتورطهم في تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

17 مليون جنيه.. شاهد منزل وسط الصحراء بتكلفة خيالية والسبب غريب|صور

شاهد أغبى اللصوص.. تصرف مضحك يتسبب في اعتقاله بعد سرقة متجر |فيديو

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ