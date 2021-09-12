بحضور ماجد المصري وزيدان.. راغب علامة يشعل حفل التجمع الخامس|شاهد

أشعل الفنان راغب علامة، حفله في التجمع الخامس والذي بدأ خلال الدقائق القليلة الماضية وسط حضور عدد كبير من محبيه.

وبدأت الفقرة الأولى من الحفل بغناء الشاب خالد، ومن ثم إعتلى راغب علامة خشبة المسرح ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على التواجد داخل الحفل كان من بينهم ماجد المصري ومحمد زيدان وزوجته.

هنأ الفنان اللبناني راغب علامة الإعلامي جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك عبر حسابه بموقع “تويتر ".

وكتب راغب علامة قائلاً: ‏تألفت الحكومة وانشالله يكون فيها خير للبنان وللجميع .. تمنياتي لصديقي الاعلامي الكبير الآدمي جورج قرداحي بالتوفيق في مهامه .. لكني أعود وأذكّر بأنه لا قيامة للبنان بدون محاسبة المسؤولين الذين تسببوا بما وصل اليه بلدنا الغالي من انهيار.وإلا فسيكون فشل الحكومة نتيجة حتمية".



أصدر المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة من 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

عين رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، الجمعة 10 سبتمبر، الاعلامي جورج قرداحي وزيراً للإعلام في حكومته.

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