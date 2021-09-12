رئيس محمكة استئناف القاهرة: قانون الرؤية يدمر معاني الإنسانية

لابد من تعديل قانون الرؤية

قال المستشار عبد الله الباجا رئيس محمكة استئناف القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يعمل على إسعاد الشعب المصرى وتحقيق الاستقرار للأسر المصرية بقانون متوازن يرضى جميع الأطراف.



وأضاف "الباجا" خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة "سى بى سى"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، المطروح من الحكومة يقر بأنه لا يترتب على الطلاق أى أثر بالنسبة لحقوق الميراث و الزوجية إلا إذا تم توثيق الطلاق

وأكد، أن هناك عقوبة لمن لم يوثق شهادة الطلاق، لافتا إلى أن قانون الرؤية فى مصر لا يتناسب مع الإنسانية ويدمر أبسط معانيها، ولابد من تعديله.