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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صدمة للأهلي .. بيرسي تاو يغيب لمدة شهر بسبب العضلة الضامة

صدى البلد

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لصدمه شديدة بسبب إصابة صفقته الجديدة بيرسي تاو وغيابها لمدة شهر .

وقال مصدر بالأهلي إن بيرسي تاو تعرض للإصابة في صفوف منتخب بلاده الجنوب أفريقي خلال المباراة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2022.

وأضاف:" بيرسي تاو تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة وسيغيب لفترة لن تقل عن شهر".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، في إطار البرنامج الموضوع للفريق خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

من ناحيته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب الودية، مشيرًا إلى أن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية.

وكان عبد الحفيظ قد أعلن عن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام فريقي الاتصالات والمقاولون على الترتيب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

 

بيرسي تاو مونديال العالم 2022 العضلة الضامة السوبر المحلي طلائع الجيش

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