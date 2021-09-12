أمين نقابة أطباء مصر: إحالة الطبيب صاحب فيديو «الممرض والكلب» للتحقيق

علق الدكتور أسامة الأمين العام لنقابة أطباء مصر، على واقعة اعتداء طبيب على ممرض مسن وإهانته، قائلا: "ما حدث جعلنا في قمة الاستياء، وهو أمر لا علاقة له بممارسة مهنة الطب، هو شيء غير مقبول على الإطلاق، وأصدرنا بيان أمس بأن النقابة مستاءة من الفيديو وقررت استدعاء الطبيب للجنة آداب المهنة للتحقيق".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "اليوم صباحاً مضيت على القرار وسلمته للجنة التحقيق للبدء في إجراءات التحقيق، ونتائج التحقيق متوقفة على ما سيقوله أثناء التحقيق معه".

وقال: "هناك مئات الآلاف من العمليات تجرى في مصر وتأتي شكاوى كثيرة بشأنها سنويا، لكن ما حدث هو سلوك، وسلوك فردي، العقوبات التأديبية في أي نقابة، تتراوح ما بين لفت نظر ولوم وإنظار وتنتهي بشطب كامل من النقابة، وهي تختلف عن العقوبات الجنائية بالتأكيد".