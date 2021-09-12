بالأحمر الفاقع .. مها أحمد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة لها | شاهد

نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وتفاعل معها عدد كير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

قمرية بسم الله ماشاء الله عليكي - احلي فنانه القمر والله - ايه بقا الناس إلي بتحلو بزيادة دي



ويذكر أن شاركت الفنانة مها أحمد، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من حفل الفنان أحمد سعد، والذي أقيم يوم الخميس الماضي بالساحل الشمالي.



وظهرت "مها" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، خلال مقطع الفيديو وهي ترقص وتغني على انغام أغنية "بعت الغرام" للفنان أحمد سعد.



وعلقت: "إيه رأيكم أخس 5 كيلو كمان ولا كده كويس، أديني رُحت حفلة أحمد سعد يارب يا أحمد تشغلني معاك وتخليني أغني، أقسم بالله صوتك عالمي وكل الناس اتبسطت جدا، ما شاء الله صوت ومزيكا وكلمات، ربنا يحميك".