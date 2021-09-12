من جديد بـ"سانتياجو برنابيو" .. ريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو فى الليجا .. اليوم

يخوض ريال مدريد مباراته الأولى بملعب"سانتياجو برنابيو" في حضور جماهيره للمرة الأولى منذ فترة طويلة، عقب إنتهاء عملية التطوير بالملعب، حيث يستضيف منافسه سيلتا فيجو، في المواجهة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويلعب ريال مدريد مواجهة الليلة بقيادة مدربه الإيطالى كارلو أنشيلوتى، متصدرا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن كل من: فالنسيا، إشبيلية، برشلونة، أتلتيكو مدريد وريال مايوركا، الذين يمتلكون نفس عدد النقاط.

ووحصد ريال مدريد 7 نقاط في الليجا هذا الموسم، حيث اكتسح ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى بنتيجة 4-1، ثم تعادل مع ليفانتى 3-3 في الجولة الثانية، قبل أن يخطف فوزا صعبا من مضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف، على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتعد هذه المباراة هي الأولى التي يستضيفها ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد بعد نهاية مرحلة الإصلاحات التي شهدها في الفترة الماضية، منذ 1 مارس 2020، وتحديدا بعد 560 يوماً من عدم استضافة المباريات.