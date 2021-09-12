الصحف الإماراتية: أمريكا تحيي 11 سبتمبر خارج أفغانستان لأول مرة..إسرائيل تعتقل 4 من الأسرى الفلسطينيين الفارين..بن راشد: الدول تتقدم بالعلم والتفاني وليس بالوعود الحالمة

21.8 % قفزة صادرات غرفة دبي في 8 أشهر إلى 147.3 ملياراً

الاتحاد الإفريقي: «إكسبو 2020 دبي» فرصة لدعم تنفيذ «أجندة 2063»

%70 خفضاً على الغرامات الضريبية حتى نهاية 2021



نشرت الصحف الإماراتية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على تصريحات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

محمد بن راشد: الدول تتقدم بالعلم والتفاني وليس بالوعود الحالمة

وبحسب "البيان"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مواصلة الإمارات إعداد أجيال جديدة من قادة الغد، كونهم عماد تقدّم الدولة والضمانة الأهم لنهضتها، وتأكيد جدارتها كنموذج للدولة العصرية القادرة على المنافسة عالمياً.

وقال : إن إدارة الحكومات علم، وإدارة السياسات علم، والابتكار الحكومي علم.. تقدم الدول لا يحدث صدفة، وإنما بالعلم الصحيح والفهم والتفاني، وليس بالخطب الرنانة والوعود الحالمة.

جاء ذلك خلال حضوره حفل تخرُّج الدفعتين السابعة والثامنة لعامي 2020 و2021 لطلبة الماجستير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال: «لدينا مؤسسات أكاديمية وطنية بقدرات عالمية.. والتميز والنجاح في المستقبل سيكون من نصيب من يمتلك المعرفة والمهارات والأدوات التي تمكِّن من تحويل الأهداف إلى إنجازات عملية.. وسيبقى العلم دائماً الركيزة الأولى والجسر الأهم للوصول إلى المستقبل المنشود للوطن من تقدم وتطور وازدهار».

21.8 % قفزة صادرات غرفة دبي في 8 أشهر إلى 147.3 ملياراً

وبحسب "البيان"، كشفت غرفة دبي عن نمو صادرات وإعادة صادرات أعضائها بين يناير- أغسطس 21.8% إلى 147.3 مليار درهم مقابل121 ملياراً في الفترة نفسها من 2020.

ولفتت إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال أغسطس سجلت نمواً 43.9% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي وبلغت 21.4 مليار درهم في أغسطس 2021 مقارنة بـ 14.9 مليار درهم في أغسطس 2020، وارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة في أغسطس الماضي 20.8%، ليبلغ عددها 58,154 شهادة مقارنة بـ 48,129 شهادة في يوليو 2021.

الاتحاد الإفريقي: «إكسبو 2020 دبي» فرصة لدعم تنفيذ «أجندة 2063»

وبحسب "الإمارات اليوم"، قال المفوض العام للاتحاد الإفريقي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الدكتور ليفي أوتشي مادويكي، إن «إكسبو 2020» يوفر للاتحاد الإفريقي فرصة لترسيخ المزيد من العلاقة بين القارة السمراء ودولة الإمارات، من خلال الاستفادة من شراكات اقتصادية طويلة الأمد، كما أن المعرض فرصة مثالية للاتحاد لإبراز الالتزام على مستوى القارة بالتنمية المستدامة من خلال الإطار الاستراتيجي لـ«جدول أعمال الاتحاد الإفريقي 2063»، وكذلك استكشاف فرص الشراكات المحتملة المطلوبة للتحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة.

وأضاف مادويكي لـ«الإمارات اليوم»، أن «إكسبو 2020 دبي» يوفر أيضاً فرصة ليكون الاتحاد جزءاً من العملية العالمية التي ستؤدي إلى حلول مبتكرة، معتبراً أن هذا الأمر حيوي لتنمية إفريقيا، بما في ذلك كيفية زيادة جودة حياة ورفاهية جميع المواطنين الأفارقة، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق من خلال التكامل الإقليمي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي التي تربط القارة وحركة الأشخاص وكذلك السلع لتسهيل التجارة، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة النمو الاقتصادي.

%70 خفضاً على الغرامات الضريبية حتى نهاية 2021

وبحسب "الإمرات اليوم"، قال أصحاب أعمال إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب، تدعوهم إلى الاستفادة من خفض الغرامات الضريبية الناتجة عن التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، أو الرغبة في غلق الملف الضريبي، أو الغرامات الأخرى المترتبة على مخالفة أحكام القوانين والتشريعات الضريبية.

وأضاف أصحاب الأعمال لـ«الإمارات اليوم» أن الخفض المقدم يبلغ 70% من قيمة الغرامات، مؤكدين أن قرار الخفض أسهم في تخفيف عبء السداد، بالنظر لظروف السوق التي خلّفتها جائحة «كورونا».

ويأتي هذا الخفض تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القرار بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، بهدف دعم المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

أمريكا تحيي أول ذكرى لـ «11 سبتمبر» خارج أفغانستان

وبحسب "الخليج"، أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ذكرى هجمات 11 سبتمبر، أمس السبت، بزيارة مواقع تحطم الطائرات المخطوفة في 2001، وبتوجيه كلمة إلى الأمة الأمريكية حض فيها على الوحدة التي اعتبرها «أعظم قوة لدينا»، وذلك في رسالة مسجلة نُشرت، فجر السبت، كما توعد بملاحقة الإرهابيين ومعاقبتهم، إلى جانب كل من يسعى لإيذاء الولايات المتحدة.

وأقيمت المراسم المؤثرة في كل من المواقع الثلاثة التي صدم فيها 19 خاطفاً من تنظيم «القاعدة»، طائرات ركاب أمريكية، في ضربة لرموز الولايات المتحدة الثقافية والمالية والسياسية بدّلت شكل العالم إلى الأبد.

وبدأ بايدن، يومه أمس في نيويورك؛ حيث حضر مراسم في الساعة 0830 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي في المكان الذي كان فيه برجا مركز التجارة العالمي قبل أن تصطدم طائرتان بالمبنيين، ما أدى إلى انهيارهما.

وسافر بعدها إلى شانكسفيل في بنسلفانيا؛ حيث تحطمت الرحلة 93 التابعة للخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) في حقل بعد تغلب الركاب على الخاطفين ومنعهم من الاصطدام بهدف آخر.

وفي النهاية عاد بايدن، إلى واشنطن لزيارة وزارة الدفاع، رمز القوة العسكرية الأمريكية والذي تعرض لهجوم بطائرات أخرى استخدمت كصواريخ في ذلك اليوم.

إسرائيل تعتقل 4 أسرى فارين من سجن جلبوع وتداهم قرى جنين

وبحسب "الخليج"، اعتقلت السلطات الإسرائيلية، أمس السبت، أسيرين آخرين من ضمن الستة الذين فروا قبل أيام من سجن جلبوع، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة قرى غرب جنين، وسط استمرار عملية بحث واسعة النطاق عن الاثنين الأخيرين من الأسرى الفارين بعد إعادة اعتقال رفاقهم الأربعة.

وأفادت مصادر إسرائيلية باعتقال أسيرين آخرين فرا من سجن جلبوع في جبل الطور، هما زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، في جبل الطور قرب القدس. وقالت الشرطة الإسرائيلية: «تم إلقاء القبض على سجينَين آخرين قبل مدة قصيرة.. بينما كانا يختبئان في مرآب للشاحنات».وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت الأسيرين الهاربين يعقوب قادري ومحمود العارضة، مساء أول أمس الجمعة في مدينة الناصرة، ما يرفع عدد السجناء الفارين الذين تم القبض عليهم إلى أربعة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية: «الأسيران مناضل النفيعات وأيهم كممجي، اللذان لا يزالان في حالة فرار حتى مساء أمس السبت، ربما انفصلا عن بعضهما، وأن أحدهما على الأقل يتواجد في الضفة الغربية المحتلة»، وفق تقديرات أمنية إسرائيلية. ويبقى مصير النفيعات وكممجي غامضاً، في حين تمكنت السلطات الإسرائيلية من القبض على الأسرى الأربعة الآخرين الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة الاثنين الماضي.