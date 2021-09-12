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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على حقيقة خفض مشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج

صدى البلد

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج من الأسواق الحرة تزامناً مع تطبيق قانون الجمارك الجديد .

 

وقال المركز، إنه لا صحة لما انتشر حول خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج من الأسواق الحرة تزامناً مع تطبيق قانون الجمارك الجديد.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة، مُوضحةً أن القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من سبتمبر 2021 يتضمنان أحكاماً أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي إضافة إلى زيادة قيمة "المسموحات" المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري.


وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار،والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطني، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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