ابعد عن الحركة دى هتعطل ماكينة الحرق فى جسمك

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن هناك معتقدا خاطئا عند البعض هو أن الامتناع عن تناول الطعام طريقة لتخسيس الوزن، مؤكدة أن الاعتياد على عدم تناول الطعام يجعل معدة الإنسان تخاطب الجسم لتحويل أى طعام لدهون مضاعفة.

وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاعتياد على عدم تناول الطعام يعطل ماكينة الحرق داخل جسم الانسان، لافتة إلى أن الطريقة الأصح لإنقاص الوزن هو تنظيم وجبات الطعام، معقبة: "مفيش أى حالة خست من وزنها 50 كيلو وكانت بطريقة اتباع الحمية الغذائية ".

ولفتت إلى أنها تتبع مع حالات مرضى السمنة تنظيم مواعيد تناول وجباتها الغذائية وتشخيص الحالة لتحديد المادة الفعالة والكورس الآمن مناسب للفئة العمرية، مؤكدة أنها الطبيبة الوحيدة فى مصر التى تمتلك فريق طبى يدرس علوم التغذية.

وكانت سهيل ذكرت فى تصريحات سابقة أن كل شخص له طريقة تختلف عن غيره فى كيفية التعامل معه لإنقاص وزنه حسب فئة العمرية، حالته الصحية.

ولفتت خبيرة التغذية العلاجية إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

وأوضحت أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة للغاية حول مخاطر مرض السمنة، ولكنه أحيانًا لا يستطيع التحكم في الشهية، ويكون في حاجة إلى المتابعة مع الطبيب المختص.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الله عز وجل لم يخلق داءً إلا وخلق له الدواء، معقبة: "ربنا خلق لينا في الأرض أعشاب تصلح لعلاج جميع الأمراض، منها أعشاب تقلل الشهية، وتزيد من معدل الحرق، وبالتالي التخلص من زيادة الوزن".