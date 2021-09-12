تعرف على أرخص 5 سيارات أمريكية فى السوق الإماراتى

من المعروف أن السيارات الامريكية، تعد أقوى السيارات على الإطلاق فى الصلابة والقوة ولكن بجانب هذه الميزة، تأتى مرتفعة فى السعر بعض الشئ.

ومن أهم الأسواق التى تتواجد فيها شركات صناعة السيارات الامريكية يأتى السوق الإماراتى والذى تتوفر به الكثير من الفئات السعرية، وخلال السطور التالية نقدم أرخص 5 سيارات أمريكية فى السوق الإماراتى.

1- شيفروليه سبارك

تتوفر السيارة شيفروليه سبارك بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات سعته 1.4 لتر يولد قوة تصل إلى 98 حصان وعزم دوران يصل إلى 127 نيوتن.متر، ويدعمه ناقل حركة يدوي من خمس سرعات بصورة قياسية ويمكن استبداله بناقل حركة CVT اختياريًا.

وتصل سعر السيارة بالسوق الاماراتى :

- أوتوماتيك / LS 2021 بسعر 36,910 درهم

- أوتوماتيك / LT 2021 بسعر 49,790 درهم

2- فورد اسكورت

تستخدم فورد سكورت 2021 محرك اقتصادي سعة 1.5 لتر يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن متر يتميز بمعدل استهلاك وقود 18.9 كم، ويأتي متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، ومع نظام توجيه كهربائي يعزز ثبات السيدان، ويسهل التحكم بعجلة القيادة عند سرعات منخفضة وعند المناورة ويجعل التوجيه أكثر شدة عند السرعات العالية.

وتصل سعر السيارة بالسوق الاماراتى :

- أوتوماتيك / AMBIENT 2021 بسعر 58,716 درهم

3- فورد فيجو

تستمد فورد فيجو قوتها من محرك TiVCT سعة 1.5 لتر 3 سلندر يولد قوة 122 حصان وعزم دوران 151 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي .

و تتسارع السيارة إلى 100 كم/س في 11.5 ثانية وتبلغ سرعة قصوى 175 كم/س، ويتميز المحرك بمعدل استهلاك وقود 5.9 لتر/ 100 كم.

وتصل سعر السيارة بالسوق الاماراتى :

- أوتوماتيك / AMBIENTE HB 2021 بسعر 62,895 درهم

- أوتوماتيك / TREND HB 2021 بسعر 66,045 درهم

4- جيب رينيجيد

تتوافر السيارة جيب رينيجيد بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 1.4 لتر 1500 سي سي، بقوة 170 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وأقصى سرعة للسيارة 196 كم في الساعة.

وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الرباعي للعجلات، وتتسارع من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100 كم / ساعة في غضون 8.8 ثانية، وتستهلك متوسط 5.4 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

وتصل سعر السيارة بالسوق الاماراتى :

- أوتوماتيك / SPORT 2021 بسعر 79,900 درهم

- أوتوماتيك / LONGITUDE 2021 بسعر 89,900 درهم

- أوتوماتيك / TRAILHAWK 2021 بسعر 99,000 درهم

- أوتوماتيك / LIMITED 2021 بسعر 99,900 درهم

5- شيفروليه ماليبو

تتزود السيارة شيفروليه ماليبو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 9.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتصل سعر السيارة بالسوق الاماراتى :

- أوتوماتيك / TURBO LS 2021 بسعر 79,940 درهم

- أوتوماتيك / TURBO LT 2021 بسعر 90,540 درهم

- أوتوماتيك / TURBO LT 2021 بسعر 96,720 درهم

- أوتوماتيك / TURBO PREMIER 2021 بسعر 108,260 درهم

- أوتوماتيك / TURBO PREMIER 2021 بسعر 135,240 درهم