بمواصفات فخمة.. سيارة كيا k900 موديل 2021 في السوق الإماراتي

أصبحت السيارات الكورية الأكثر طلبا داخل جميع الأسواق العربية، وخاصة داخل السوق الإماراتي ، مما استطاعت كيا اثبات جدارتها بين جماهيرها، من خلال طرازها الجديد كيا k900 موديل 2021 وهي من أفخم إصدارات الصانع الكوري المخضرم.

كماليات وتجهيزات سيارة كيا k900

تأتي سيارة كيا k900 موديل 2021 بخيارين من المحركات، الأول بست أسطوانات سعة 3800 سي سي، يمكنه اخراج قوة قدرها 315 حصان، والأخر بثماني أسطوانات سعة 5000 سي سي، يولد قوة 513 حصان، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

تأتي كيا K900 موديل 2021 بتقنيات الأمان المتقدمة ومساعدة السائق، من بينها تحذير الاصطدام الأمامي ، كشف المشاة ، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، المصابيح الأمامية عالية الشعاع الأوتوماتيكية، المصابيح الأمامية التكيفية ، مراقبة النقطة العمياء ، تنبيه حركة المرور الخلفية، وتحذير مغادرة المسار، ومساعدة حارة السير.

تضمنت سيارة كيا K900 موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة مع أندرويد أوتو و أبل كاربلاي و استريو Lexix ، مع 17 مكبر صوتي ، بلوتوث وشحن الجهاز اللاسلكي والعديد من مخارج USB.

بالإضافة الي وسائل الراحة مثل شاشة العرض العلوية، ومراقبة انتباه السائق ، التحكم التكيفي في ثبات السرعة، نظام كاميرا الرؤية المحيطة، مساحات الزجاج الأمامي التي تستشعر المطر، أجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية.

أسعار كيا K900 موديل 2021 في الامارات:

- الفئة الأولى GDI بسعر 245 ألف درهم.

- الفئة الثانية GDI بسعر 320 ألف درهم.