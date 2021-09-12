محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد شركة إيني الايطالية لتفعيل المشاركة الاجتماعية

إنشاء ممشى 306

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مع ممثل شركة إينى الإيطالية للبترول والوفد المرافق له من الشركة، بحضور المهندس محمود أبو اليزيد، وضم الوفد

Alberto Piatti ، Marco Rotondi، Barbra Menio، Leonello Fani

ناقش اللقاء، تفعيل دور الشركة فى المشاركة الاجتماعية بمحافظة جنوب سيناء، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وإنشاء كورنيش بمدينة أبورديس، والمساهمة في إنشاء ممشى ٣٠٦ لخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، والمساهمة في البنية التحية لمقر الجامعة بمدينة أبورديس، والمساهمة في انشاء معارض المشغولات والحرف اليدوية لتشجيع الأسر علي العمل وخلق فرص لتشغيل الشباب.

وأوصى المحافظ بأن يكون لأبناء محافظة جنوب سيناء الأولوية في حالة التعيين بالشركة داخل المحافظة.



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ايني الايطالية

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