فرنسا تقر بوجود صفقة لبيع 6 طائرات رافال إلى اليونان

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، أنها تعتزم بيع 6 مقاتلات رافال إضافية إلى اليونان، وذلك في إطار دعم سلاح الجو اليوناني.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي: "ندعم ونرحب بسعي اليونان لشراء 6 مقاتلات رافال إضافية".

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، صرح في كلمة له بثها التلفزيون اليوناني: “قريبا سيكون لدينا 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال”.

وأفادت تقارير صحفية في اليونان، بوجود مفاوضات لشراء 4 فرقاطات جديدة، لتدعيم قواتها البحرية في مواجهة التهديدات المحتملة.

يأتي ذلك علي خلفية التوتر بين اليونان وتركيا، واقترابهما من مواجهات عسكرية بسبب نزاعات حول التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.