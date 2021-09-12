أخبار الفن: وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان.. أول تعليق من أصالة على خبر زواجها.. فيديو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها:



وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

أعلن الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون عن وفاة زوجته إيمان خيري شلبي بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكتب الدكتور حاتم حافظ عبر حسابه بموقع فيسبوك :" إيمان راحت عند اللي خلقها .. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر".

حاتم حافظ:"برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".



تفاصيل شائعة وفاة الفنان محمد سعد

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان ” محمد سعد ” متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

ونفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد في تصريحات صحفية :" أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن سعد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر".

يذكر ان علق الفنان محمد سعد على إقالة كابتن حسام البدرى عبر حسابه بموقع انستجرام حيث نشرصورة له من فيلم “بوشكاش” وعلق قائلا: “ادعم كابتن بوشكاش لتدريب المنتخب”.



بتهمة تعذيب الطيور|رواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاسبة مصطفى شعبان قانونيا

تعرض الفنان مصطفى شعبان خلال الساعات القيلة، لموجة كبيرة من الهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا بعد نشر مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع انستجرام أثناء رحلة صيد برى.



وعلق مصطفى شعبان على الصور: "الصيد الأيمري".

وتلقي مصطفى شعبان، العشرات من التعليقات الغاضبة من متابعيه الذين أكدوا أن العصافير أرواح بريئة ولا يوجد متعة فى صيدها.

ولم يتوقف الهجوم على مصطفى شعبان إلى حد التعليقات السلبية ولكن تطور الأمر وتم تداول الصور عبر صفحات الخاصة بحماية حقوق الحيوان والداعمة لها مطالبين بمحاسبته قانونيا بتهمة تعذيب الحيوانات.

شاهد.. الظهور الأول لـ شقيق ياسمين صبرى برفقة خطيبته

كشف الدكتور أشرف صبرى والد الفنانة ياسمين صبرى عن موعد زفاف نجله بلال صبرى عبر حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر أشرف صبرى صورة لنجله بلال برفقة خطيبته وعلق عليها :" فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبري وياسمين صبري وسيكون علي مركب لاف بوت بالنيل بحضور اخواته وازواجهم والعائلة والأصدقاء وذلك يوم 15 اکتوبر متمنيا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة اريج سليلة العائلات الراقية الكريمة ..الف مبروك لبلال واریج".



أول تعليق من أصالة على خبر زواجها.. فيديو

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانةأصالة يجمعها بأحد معجبيها من العراق أثناء التقاط صورة معها.

ومازح المعجب أصالة قائلا "صرت كنتنا" فى إشارة منه لوجود علاقة نسب بالجمهور العراقي لترد أصالة "صرت كنتكم" تأكيدا على خبر زواجها من الشاعر العراقى قائق حسن.



وتداول رواد السوشيال ميديا، صورًا تفيد زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.



كل ما تكبر تحلى.. أبرز المحطات بـ حياة القيصر في عيد ميلاده الـ 64

يحتفل اليوم الأحد قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ64،حيث ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الموصل العراقية عام 1957.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة كاظم الساهر.



-ولد القيصر في 12 سبتمبر من عام 1957 في مدينة الموصل في العراق

-اسمه الحقيقي هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي

-عشقه للموسيقى كان هدفا قرر أن يبدأ به مهما كانت الظروف. فعمل للمرة الثانية في أحد مصانع بغداد للنسيج ووفر بعض المال لشراء آلة العود التي يحلم بها، فلحن بأنامله الصغيرة أول مقطوعته وهي أغنية “أين أنت” وهو لم يتجاوز الـ12 من عمره.



انتهاء صلاة جنازة إيمان خيري شلبي.. صور



انتهت مراسم تشيع جثمان الفنانة إيمان خيرى شلبي، بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وأعلن الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون عن وفاة زوجته إيمان خيري شلبي بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكتب الدكتور حاتم حافظ عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إيمان راحت عند اللي خلقها.. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر".

وأضاف حاتم حافظ: "برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

