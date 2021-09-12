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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتهاء صلاة جنازة إيمان خيري شلبي.. صور

صدى البلد

انتهت مراسم تشيع جثمان الفنانة إيمان خيرى شلبي، بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وسط حضور الأهل والأصدقاء. 

وأعلن الدكتور حاتم حافظ الأستاذ بأكاديمية الفنون عن وفاة زوجته إيمان خيري شلبي بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكتب الدكتور حاتم حافظ عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إيمان راحت عند اللي خلقها.. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر".

وأضاف حاتم حافظ: "برجاء عدم ارتداء اللون الأسود".

مرض إيمان خيري

يذكر أن أعلن الفنان محمد صلاح عن دخول الفنانة إيمان خيري شلبي العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بالسرطان.

ونشر محمد صلاح صورة لإيمان خيري، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وكتب عليها: "صديقتي ودفعتي إيمان خيري شلبي أطيب وأجدع وأحن إنسانة ممكن تقابلها في حياتك".

تابع محمد صلاح: "ادعولها ربنا يشفيها ويرجعها لبيتها وأولادها وزوجها المحترم ويعافيها من هذا المرض اللعين فهي بين أيادي الرحمن في العناية المركزة".

وشاركت إيمان خيري شلبي في أعمال منها مسلسلات: "الكومي عام 2001، القضاء في الإسلام عام 1997، والوتد عام 1996".

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