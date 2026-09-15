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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقد المؤتمر الصحفي للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026»

الالعاب الاقليمية
الالعاب الاقليمية
محمد سمير

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – «القاهرة 2026» (رياضات الأداء)، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إلى جانب عدد من قيادات الأولمبياد الخاص الدولي، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة «يونيفاي إيجيبت» للدمج المجتمعي، وممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة، ومنتخبات الأولمبياد الخاص المصري المشاركة في الألعاب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل شرفًا كبيرًا ومسؤولية مهمة، وتأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي، بما يسهم في تحقيق الدمج المجتمعي وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضح جوهر نبيل أن مصر تستعد لاستقبال آلاف الأبطال والبطلات من دول المنطقة، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كل سبل النجاح للبطولة، بدايةً من الاستقبال والتنظيم وحتى ختام المنافسات، بما يضمن أن يشعر كل لاعب ولاعبة بأنهم بين أهلهم وفي بيتهم الثاني.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدعم الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبنائنا من ذوي الهمم، يمثل نموذجًا ملهمًا في دعم وتمكين هذه الفئة، لافتًا إلى حرص الرئيس على المشاركة في احتفالات «قادرون باختلاف» والفعاليات الخاصة بأبنائنا من ذوي الهمم.

وأضاف جوهر نبيل أن استضافة الألعاب الإقليمية لا تقتصر على كونها حدثًا رياضيًا، وإنما تحمل رسالة مجتمعية وإنسانية مهمة، مفادها أن الاختلاف قوة، وأن لكل إنسان قدرة وحلمًا ويستحق الحصول على الفرصة، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز مفهوم الدمج المجتمعي من خلال الرياضة.

ووجه وزير الشباب والرياضة رسالة إلى أبطال الأولمبياد الخاص المشاركين في الألعاب، مؤكدًا أن مصر تنتظرهم بكل ترحاب، وأن الجميع فخور بهم وبما يقدمونه من نماذج مشرفة في الإرادة والعزيمة والإنجاز، معربًا عن تقديره لكل من أسهم في تنظيم واستضافة هذا الحدث الرياضي والإنساني.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الألعاب الإقليمية العاشرة تمثل محطة مهمة في مسيرة الأولمبياد الخاص بالمنطقة، خاصة مع التطور الذي تشهده الألعاب الإقليمية في شكلها الجديد.

وأشار إلى أن استضافة القاهرة لهذه المرحلة تؤكد الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم حركة الأولمبياد الخاص، موضحًا أن الألعاب لم تعد مجرد منافسات رياضية، وإنما أصبحت منصة إقليمية تجمع بين الرياضة والتمكين والقيادة وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين برامج الأولمبياد الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن اختيار رياضات الأداء لهذه المرحلة يعكس التطور المستمر في قدرات اللاعبين، ويفتح أمامهم فرصًا جديدة للتنافس وإظهار إمكاناتهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يظل منح اللاعبين الفرصة للمشاركة والإنجاز وبناء مستقبل أكثر شمولًا.

ووجّه الرئيس الإقليمي الشكر إلى جمهورية مصر العربية ومؤسساتها، وإلى الأولمبياد الخاص المصري وكافة الشركاء والداعمين، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا دولة محورية وبيتًا داعمًا لحركة الأولمبياد الخاص ورسالتها الإنسانية في المنطقة.

ومن جهته، أعرب المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، عن فخره باستضافة مصر للمرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة، مؤكدًا أن الاستضافة تعكس المكانة التي تحظى بها مصر ودورها في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والدمج المجتمعي والرياضي.

وأوضح أن الأولمبياد الخاص المصري حرص على الاستعداد لهذه الاستضافة بما يليق بمكانة مصر وبضيوفها من مختلف برامج المنطقة، وأن تكون الألعاب فرصة حقيقية للاعبين للتنافس وتحقيق الإنجاز، إلى جانب التعارف وتبادل الخبرات وبناء جسور جديدة من التعاون.

وأكد أن الرياضة تمثل واحدة من أقوى أدوات الدمج، لأنها تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية الفرصة لإظهار قدراتهم، والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتحويل الطموح إلى إنجاز حقيقي.

ووجّه رئيس الأولمبياد الخاص المصري الشكر إلى مؤسسات الدولة والشركاء والداعمين والمتطوعين وكافة فرق العمل التي أسهمت في الإعداد للألعاب، مؤكدًا أن نجاحها سيكون نجاحًا لكل من يؤمن بحق الجميع في المشاركة والفرصة والإنجاز.

وتضمن المؤتمر مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «يونيفاي إيجيبت» للدمج المجتمعي، حيث قام بالتوقيع من جانب وزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب المؤسسة المهندس هاني محمود، رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة.

كما تضمن المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق «قادرون باختلاف» ومؤسسة «يونيفاي إيجيبت» للدمج المجتمعي.

الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مايا مرسي التضامن الاجتماعي

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