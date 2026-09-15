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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بركان غضب داخل ريال مدريد بسبب القرارات التحكيمية في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

تصاعدت حالة الغضب داخل نادي ريال مدريد، على خلفية عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها الجولات الأولى من منافسات الدوري الإسباني، وسط شعور داخل أروقة النادي بوجود تفاوت في احتساب بعض الحالات خلال المباريات.

وحسب ما كشفه برنامج «إل تشيرينجيتو»، فإن حالة من الاستياء بدأت تفرض نفسها داخل غرفة ملابس ريال مدريد، سواء بين الجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو أو عدد من لاعبي الفريق، بسبب بعض القرارات التي أثارت علامات استفهام خلال بداية الموسم.

يأتي في مقدمة الحالات التي أثارت اعتراض النادي الملكي، ركلة الجزاء التي حصل عليها لامين يامال خلال مباراة برشلونة الأخيرة أمام ليفانتي، حيث يرى مسؤولو ريال مدريد أن احتسابها يثير جدلًا، خاصة في ظل وجود حالات مشابهة، من وجهة نظرهم، لم يحصل خلالها الفريق على ركلات جزاء.

الاعتقاد السائد داخل ريال مدريد أن الفريق لم يحصل على المعاملة التحكيمية نفسها في بعض المواقف داخل منطقة الجزاء، مشيرين إلى حرمانه من ركلتي جزاء خلال مبارياته الأولى في الموسم، وهو ما زاد من حدة الاستياء داخل النادي.

وتزامنت هذه الانتقادات مع رغبة ريال مدريد في تحقيق انطلاقة قوية والحفاظ على تركيز الفريق، في ظل المنافسة المبكرة والمحتدمة مع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ومع استمرار المنافسة بين قطبي الكرة الإسبانية، تبدو القرارات التحكيمية مرشحة لمزيد من الجدل، خصوصًا مع التدقيق الكبير الذي تفرضه كل مباراة على أداء الحكام والحالات المثيرة للجدل داخل منطقة الجزاء.

نادي ريال مدريد ريال مدريد الدوري الإسباني برشلونة ريال مدريد غاضب من التحكيم

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