عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل ما تكبر تحلى.. أبرز المحطات بـ حياة القيصر في عيد ميلاده الـ 64

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يحتفل اليوم الأحد  قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ64،حيث ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الموصل العراقية عام 1957.

 

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة كاظم الساهر. 

 -ولد القيصر في 12 سبتمبر من عام 1957 في مدينة الموصل في العراق

 

-اسمه الحقيقي هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي

 

-عشقه للموسيقى كان هدفا قرر أن يبدأ به مهما كانت الظروف. فعمل للمرة الثانية في أحد مصانع بغداد للنسيج ووفر بعض المال لشراء آلة العود التي يحلم بها، فلحن بأنامله الصغيرة أول مقطوعته وهي أغنية “أين أنت” وهو لم يتجاوز الـ12 من عمره.


-تخرج من الثانوية ثم انضم للدراسة في معهد المعلمين ودرس الموسيقى، ثم بعد التخرج عمل مدرس موسيقى في عدد من المدارس

 

- وقرر أن يكمل دراسة الموسيقى بشكل متطور، عبر الدراسة في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد.

أعماله الفنية

 

حياته الفنية بدأت في عام 1981 التي قدم فيها أغنية “ورد العشق” من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف مقصود. وفي عام 1984 أصدر أول البوم له بعنوان “شجرة الزيتون” كما غنى مقدمة المسلسل العراقي “نادية” بالتعاون مع الشاعر كريم العراقي وكانت الأغنية بعنوان "شجاها الناس".

عرفه الوطن العربي فعلياً في عام 1989 في أغنية “عبرت الشط” التي حققت نجاحاً كبيراً. وبعد رحلاته المتعددة تمكن من تصوير أغنية "نزلت للبحر، هذا اللون، يا ليل لا تنتهي، الليل يا بيت العنا والعجايب، يضرب الحب".

أعماله الدرامية

 

خاض الساهر تجربة التمثيل في عام 1993 عبر المسلسل العراقي “المسافر” وهو من إخراج فلاح زكي ومن تأليف صباح عطواني. جسد فيها شخصية مدرس موسيقى يدعى “كمال” يجري إرساله من بغداد إلى الموصل ليعمل معلماً وهنالك تدور أحداث كثيرة.

قدم في المسلسل مجموعة من الأغاني منها: شحلو طولك، ابعد عني يا ابن الناس، مبروك عليك، محروس، ومقدمة المسلسل من أشعار كريم العراقي “لا تشكو للناس”.

وفي عام 2015 شارك في مسلسل “مدرسة الحب” في شخصية الراوي وهو مسلسل سوري من إخراج صفوان نعمو، تأليف نور شيشكلي. ومن بطولة: أمل عرفة، ورد الخال، حسن الرداد، مصطفى فهمي.

نزار والقيصر


كان لدخول كاظم الساهر إلى أوراق الشاعر نزار قباني فرصة وحظ كبير له إذ قدم له قباني فرصة غناء أجمل قصائده "زيديني عشقاً" في تسعينيات القرن الماضي، والتي حققت نجاحاً منقطع النظير.

 

وبسبب هذا النجاح أصبح التعاون بينهما متواصلاً فتغنى الساهر من أشعار نزار قباني: مدرسة الحب، إني خيرتك فاختاري، أشهد ألا امرأة إلا أنت، لو لم تكوني أنت في حياتي، لجسمك عطر، رسالة حب صغيرة، كل عام وأنت حبيبتي، يوميات رجل مهزوم، قولي أحبك، أكرهها، حافية القدمين، تقولين الهوى، الرسم بالكلمات، الحب المستحيل، أجلس في المقهى، وإني أحبك، مع بغدادية، صباحك سكر، حبيبتي والمطر، أحبيني بلا عقد، أنا وليلى، التحديات، بريد بيروت، فاكهة الحب، عيد العشاق، دلع النساء. والكثير من الأغاني التي ساهمت في سطوع نجمه في كل العالم.

الفنان كاظم الساهر كاظم الساهر حفلات كاظم الساهر اخبار الفن عيد ميلاد كاظم الساهر

ترشيحاتنا

طقوس يهودية وغلق الحرم.. ماذا يحدث في المسجد الأقصى مجدداً؟

حكم التحدث في كلام مثير بين الرجل والمرأة على الإنترنت.. الإفتاء تجيب

"البحر الأحمر": وصول ربع مليون سائح روسي منذ عودة الطيران

رسميا.. الجونة يضم "قمر" بعد فسخ عقده مع الاتحاد السكندري

رئيس جامعة الزقازيق: تطعيم 33 ألف طالب وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين

إزاي تبطل نميمة في الشغل .. استشاري يكشف الحل الأمثل للقضاء عليها|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة .. 5 حالات لزيادة قيمة المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

بلاغ للنائب العام.. "فيديو البشكير" يعرض الراقصة فيفي عبده للحبس والغرامة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان بهذه الشروط

تنسيق الجامعات الخاصة 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الأولى

وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بميدالة الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلب أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

بكعكة جوز الهند.. عريس يكشف مخطط والدته لقتل عروسه خلال حفل الزفاف

رغم حظر التدخين.. سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرات حتى الآن

الشرطة تعتذر وتحقق.. عائلة مسلمة تضطر لإزالة دماء ابنهم عن الطريق في إنجلترا|صور

فيديو

فيديوجراف..ارجع ولادك مشبعوش منك.. العثور على جثة شاب بالدقهلية في ظروف غامضة

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو جراف.. الإكثار من تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

المزيد

ساحة رأي

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ