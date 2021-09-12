كل ما تكبر تحلى.. أبرز المحطات بـ حياة القيصر في عيد ميلاده الـ 64

يحتفل اليوم الأحد قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ64،حيث ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الموصل العراقية عام 1957.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة كاظم الساهر.

-ولد القيصر في 12 سبتمبر من عام 1957 في مدينة الموصل في العراق

-اسمه الحقيقي هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي

-عشقه للموسيقى كان هدفا قرر أن يبدأ به مهما كانت الظروف. فعمل للمرة الثانية في أحد مصانع بغداد للنسيج ووفر بعض المال لشراء آلة العود التي يحلم بها، فلحن بأنامله الصغيرة أول مقطوعته وهي أغنية “أين أنت” وهو لم يتجاوز الـ12 من عمره.



-تخرج من الثانوية ثم انضم للدراسة في معهد المعلمين ودرس الموسيقى، ثم بعد التخرج عمل مدرس موسيقى في عدد من المدارس

- وقرر أن يكمل دراسة الموسيقى بشكل متطور، عبر الدراسة في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد.

أعماله الفنية

حياته الفنية بدأت في عام 1981 التي قدم فيها أغنية “ورد العشق” من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف مقصود. وفي عام 1984 أصدر أول البوم له بعنوان “شجرة الزيتون” كما غنى مقدمة المسلسل العراقي “نادية” بالتعاون مع الشاعر كريم العراقي وكانت الأغنية بعنوان "شجاها الناس".

عرفه الوطن العربي فعلياً في عام 1989 في أغنية “عبرت الشط” التي حققت نجاحاً كبيراً. وبعد رحلاته المتعددة تمكن من تصوير أغنية "نزلت للبحر، هذا اللون، يا ليل لا تنتهي، الليل يا بيت العنا والعجايب، يضرب الحب".

أعماله الدرامية

خاض الساهر تجربة التمثيل في عام 1993 عبر المسلسل العراقي “المسافر” وهو من إخراج فلاح زكي ومن تأليف صباح عطواني. جسد فيها شخصية مدرس موسيقى يدعى “كمال” يجري إرساله من بغداد إلى الموصل ليعمل معلماً وهنالك تدور أحداث كثيرة.

قدم في المسلسل مجموعة من الأغاني منها: شحلو طولك، ابعد عني يا ابن الناس، مبروك عليك، محروس، ومقدمة المسلسل من أشعار كريم العراقي “لا تشكو للناس”.

وفي عام 2015 شارك في مسلسل “مدرسة الحب” في شخصية الراوي وهو مسلسل سوري من إخراج صفوان نعمو، تأليف نور شيشكلي. ومن بطولة: أمل عرفة، ورد الخال، حسن الرداد، مصطفى فهمي.

نزار والقيصر



كان لدخول كاظم الساهر إلى أوراق الشاعر نزار قباني فرصة وحظ كبير له إذ قدم له قباني فرصة غناء أجمل قصائده "زيديني عشقاً" في تسعينيات القرن الماضي، والتي حققت نجاحاً منقطع النظير.

وبسبب هذا النجاح أصبح التعاون بينهما متواصلاً فتغنى الساهر من أشعار نزار قباني: مدرسة الحب، إني خيرتك فاختاري، أشهد ألا امرأة إلا أنت، لو لم تكوني أنت في حياتي، لجسمك عطر، رسالة حب صغيرة، كل عام وأنت حبيبتي، يوميات رجل مهزوم، قولي أحبك، أكرهها، حافية القدمين، تقولين الهوى، الرسم بالكلمات، الحب المستحيل، أجلس في المقهى، وإني أحبك، مع بغدادية، صباحك سكر، حبيبتي والمطر، أحبيني بلا عقد، أنا وليلى، التحديات، بريد بيروت، فاكهة الحب، عيد العشاق، دلع النساء. والكثير من الأغاني التي ساهمت في سطوع نجمه في كل العالم.