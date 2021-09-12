تفاصيل شائعة وفاة الفنان محمد سعد

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان ” محمد سعد ” متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا .

ونفى المكتب الإعلامي للفنان محمد سعد في تصريحات صحفية :" أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات وأن سعد بصحة جيدة ولا صحة لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة المصدر".

يذكر ان علق الفنان محمد سعد على إقالة كابتن حسام البدرى عبر حسابه بموقع انستجرام حيث نشرصورة له من فيلم “بوشكاش” وعلق قائلا: “ادعم كابتن بوشكاش لتدريب المنتخب”.

وكانت آخر أعمال محمد سعد فيلم "الكنز 2"، برفقة الفنان محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وروبي وسوسن بدر وأحمد حاتم ودارت قصته استكمالا للجزء الأول حول العديد من الحكايات عن حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب.

وفي الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد "فيفا أطاطا" عام 2014، والذي شاركته بطولتها إيمي سمير غانم، وظهر محمد سعد في المسلسل بشخصيتين "أطاطا" التي ظهر بها في فيلم "عوكل"، وشخصية "اللمبي" التي ظهر بها في عدد كبير من أفلامه.