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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الظهور الأول لـ شقيق ياسمين صبرى برفقة خطيبته

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

كشف الدكتور أشرف صبرى والد الفنانة ياسمين صبرى عن موعد زفاف نجله بلال صبرى عبر حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر أشرف صبرى صورة لنجله بلال برفقة خطيبته وعلق عليها :" فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبري وياسمين صبري وسيكون علي مركب لاف بوت بالنيل بحضور اخواته وازواجهم والعائلة والأصدقاء وذلك يوم 15 اکتوبر متمنيا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة اريج سليلة العائلات الراقية الكريمة ..الف مبروك لبلال واریج".

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في إيطاليا
 

ولفتت ياسمين صبري ، الأنظار بفستان برتقالي طويل لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وذا اكمام مكشوفة، و اتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الشيفون الناعم.

 

وحمل فستان ياسمين صبري في احدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dolce and gabanna،  وقد بلغ سعر التصميم 5430 يورو أي ما يقرب من 101323.8 جنيه مصري.

 

وأكملت ياسمين صبري ، إطلالتها بعقد فخم من دار الأزياء العالمية cartier، وقد نال إعجاب متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها مما منحها مظهرا جذابا.
 

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