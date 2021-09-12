أول تعليق من أصالة على خبر زواجها.. فيديو

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنانةأصالة يجمعها بأحد معجبيها من العراق أثناء التقاط صورة معها.

ومازح المعجب أصالة قائلا "صرت كنتنا" فى إشارة منه لوجود علاقة نسب بالجمهور العراقي لترد أصالة "صرت كنتكم" تأكيدا على خبر زواجها من الشاعر العراقى قائق حسن.



وتداول رواد السوشيال ميديا، صورًا تفيد زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.



يذكر أن كان الصحفي ربيع هنيدي قد نشر منذ فترة خبرا عن فنانة تزوجت مؤخرا دون أن يذكر اسمها وكتب "أحببت ان اكون اول المهنئين بزواج فني غنائي سيكون ترند عند الكشف عنه قريبًا"، حتى تكهن الكثيرون بأن الفنانة هي أصالة وبخاصة بعد انتشار عدة صور تجمع الثنائي في أماكن عامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة Twitter الذي امتلأ بالمباركات لأصالة وفائق على زواجهما.



أصالة تشارك جمهورها لاختيار أغاني حفلاتها المقبلة:

يذكر أن الفنانة أصالة حرصت على مشاركة جمهورها لاختيار أغاني حفلاتها المقبلة، عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أصالة: "قرّرتلكم قرار رح تفرحوا فيه كتير ألا وهو، أولاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنية واحدة بس وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ الحفلات لأنها برواز صورتي، اختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي ما بغنيها كتير ومظلومة معي ع المسرح".

ووجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لصديقتها الفنانة التونسية هند صبري، من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

ونشرت أصالة صورة لهند عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لمّا بيجتمع الحلا، والحلا هند الموهوبة، وديمة المبدعة.. صديقات بفتخر فيهن وبكبر".

وكانت قد أثارت الفنانة أصالة نصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تخلع حذائها أثناء غنائها على مسرح جدة .

وفاجأت أصالة نصري جمهورها بسؤالٍ طرحته وهو "صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح او لا؟".



وقامت أصالة نصري بعدها بخلع حذائها على المسرح ؛ حيث استغرب الجمهور رد فعلها .

حرصت الفنانة أصالة نصري ، على توجيه رسالة لكل من ساهم في حفلها الأخير بجدة.



نشرت أصالة، فيديو من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وعلقت قائلة: “عندما يكون للجمال معنى وأصالة وتاريخ يصبح للأشياء روح تحكي قصّة شيّقه بتفاصيل دقيقة .. هكذا كان ما ارتدته بحفل جدّه”.