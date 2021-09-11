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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلان زواجه من أصالة.. من هو فائق حسن

صدى البلد

تصدر اسم الشاعر فائق حسن مواقع التواصل الاجتماعى الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر زواجه من المطربة أصالة.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن فائق حسن..
 

- شاعر عراقي .

-يبلغ من العمر 52 عاما

-يعمل مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

-تزوج في 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال 

- تعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني.

- من أشهر أغانيه: "بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت".

 

زواج أصالة:

تداول رواد السوشيال ميديا، صورًا تفيد زواج المطربة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.


يذكر أن الفنانة أصالة حرصت على مشاركة جمهورها لاختيار أغاني حفلاتها المقبلة، عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أصالة: "قرّرتلكم قرار رح تفرحوا فيه كتير ألا وهو، أولاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنية واحدة بس وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ الحفلات لأنها برواز صورتي، اختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي ما بغنيها كتير ومظلومة معي ع المسرح".


ووجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لصديقتها الفنانة التونسية هند صبري، من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

ونشرت أصالة صورة لهند عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لمّا بيجتمع الحلا، والحلا هند الموهوبة، وديمة المبدعة.. صديقات بفتخر فيهن وبكبر".

وكانت قد أثارت الفنانة أصالة نصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تخلع حذائها أثناء غنائها على مسرح جدة .

وفاجأت أصالة نصري جمهورها بسؤالٍ طرحته وهو "صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح او لا؟".

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