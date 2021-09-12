قفزة جديدة في إصابات كورونا بـ لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب موقع "لبنان 24"، سجلت وزارة الصحة اللبنانية 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 613498.

كما سجل لبنان 11 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8192.

يذكر أن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، أكدت في وقت سابق أن قطاعها أصبح آمناً ومحصّناً ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد انتهاء 3 أيام من ماراثون التلقيح المُخصص للقطاع المطعمي الذي استهدف معظم العمال والموظفين العاملين فيه على كل الأراضي اللبنانية.