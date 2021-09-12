جامعة الوادي الجديد تشارك في الاحتفال ياليوم العالمي لمحو الأمية

شاركت الدكتورة إيمان فاضل مدير مركز محو الأمية وتعليم الكبار بجامعة الوادي الجديد نائبة عن الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة فى الاحتفالية التى نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية وبالمواكبة مع فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2021.

وقالت الدكتورة إيمان فاضل مدير مركز محو الامية وتعليم الكبار بالجامعة ان الاحتفالية برئاسة الدكتور عاشور عمري وتحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالقاعة الكبرى بديوان الهيئة، وبحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة.

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وأضافت أنها التقت بالدكتور عاشور عمرى برئيس الهيئة العامة تعليم الكبار ومحو الأمية ونقلت له تحيات وتقدير الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد .

واستعرضت معه الجهود الكبيرة التى قامت بها الجامعة برعاية ودعم رئيس الجامعة لجهود هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية للوصول إلى محافظة بلا أمية.

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