ميلان ضد لاتسيو.. الروسونيري بالقوة الضاربة أمام فريق العاصمة

يستضيف فريق إيه سي ميلان، نظيره لاتسيو اليوم الأحد في السادسة مساء على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

تشكيلة ميلان:

ماينان

ثيو - رومانيولي - توموري - كالابريا

كيسي - تونالي

لياو - دياز - فلورينز

ريبيتش

تشكيلة لاتسيو:

رينا

هيساي - أتشيربي - لويز فيليبي - ماروسيتش

ليفا - سافيتش

أندرسون - ألبرتو - بيدرو

إيموبيلي

ترتيب لاتسيو وميلان في الدوري الإيطالي:

ويحتل لاتسيو وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر بـ 9 نقاط، بينما يتواجد ميلان في المركز الخامس بـ 6 نقاط أيضا.