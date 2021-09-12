ابراهيم عثمان يقرر عدم خوض انتخابات نادي الإسماعيلي

قرر ابراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عدم خوض الانتخابات القادمة علي مقعد الرئيس.

طلعت يوسف مديرا فنيا للاسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي، عن تعيين المدرب طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق لمدة موسم قابل للتمديد بموافقة الطرفين.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون للكابتن طلعت يوسف على النحو التالي: محمد صلاح ابو جريشة مديرا للكرة، دكتور أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال، محمد حمص مدرب عام، منير عقيلة أو محمد إبراهيم مدرب عام، خالد عبد الله مدرب حراس مرمى.

وكان صاحب الـ 66 عاما اتفق من قبل على تدريب الدراويش مطلع الموسم الماضي، قبل أن يعتذر عن عدم تولي المهمة بعد أقل من 48 ساعة.

ويخلف يوسف، إيهاب جلال الذي رحل لتدريب بيراميدز.