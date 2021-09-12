الفن الهادف في ميزان الدين.. الأزهر والإفتاء: حلال شرعا ويرتقي بالمجتمع

كانت ومازالت رسالة الفن قادرة على إيصال المعلومة بشكل مباشر وبسيط لعامة الناس، والدليل على ذلك أن هناك العديد من المسلسلات الدينية التي أنتجت عن سير الصحابة والتابعين قد نجحت نجاحًا باهرا، ووصلت رسالتها الدينية التي تعبر عن سماحة الدين الإسلامي والوسطي بشكل بسيط.

الفن الهادف من خلاله ترتقي الشعوب، و هو القادر على إيصال المعلومة بشكل يتابعه وتستوعبه جميع الفئات العمرية والعابر للحدود والقارات.. كما أن الفن في ميزان الدين إحدى الأدوات المهمة لمعالجة شوائب كثيرة في ميزان الشرع الشريف.

بدوره، أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يشجع ويساند ويدعم الفن الذى يحمل رسالة للارتقاء بالمجتمع وتغيير الواقع السيئ إلى واقع أفضل.

تقديم نماذج مشرفة

وأضاف الإمام الأكبر، أن بعض الأعمال الفنية التى تُعْرَض مؤخرًا - كما بلغني من كثير من المتابعين - أثبتت أنه يمكن أن تكون الرسالة قوية فتعرض للشباب جزءًا من تاريخهم وحاضرهم وتُقدِّم لهم نماذج القدوة الصالحة من أبطال هذا الوطن وشهدائه الذين ضحوا من أجله.

وناشد شيخ الأزهر كل صُنَّاع الدراما إلى استثمار نجاح الأعمال الجادَّة التى أثبتت أن الجمهور يقبل على الفن الهادف ويتأثر به حال توافره.

وأعلن عن تطلع المشاهدين المحبِّين للفنون الراقية الهادفة أن نرى مزيدًا من الأعمال التى تُنمِّى الوعى وتُعزِّز القيم الاجتماعية.. مثل تناول الرسالة العظيمة التى يقوم بها الأطباء وطواقم الصحة والإغاثة.

تهذيب النفس الإنسانية

وفي هذا السياق قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الأعمال الدرامية الهادفة والمنضبطة تساهم بشكل كبير في بناء الوعي لدى أفراد المجتمع، خاصة إذا قدمت عرضًا وحلولًا للقضايا التي تهم الناس.

وأوضح المفتي في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أنه لا تعارض بين الدين وبين الفنون الهادفة التي ترتقي بالإنسان وتعالج السلوكيات والظواهر الدخيلة على المجتمع، خاصة إذا ما اهتمت بتشكيل الوعي لدى الشباب وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تحاول بعض الجماعات ترويجها، وأيضًا تعزيز الانتماء الوطني لدة أفراد المجتمع.

ونبه مفتي الجمهورية، على أن كل عمل فني يؤدي إلى تهذيب النفس الإنسانية والمشاعر وجعل النفس تسمو نحن معه قلبًا وقالبًا ونحبذه، ونرى كل المسالك التي يتجه بها محمودة وينبغي ترسيخ تلك الثقافة في العمل الفني ولكن إذا خاطب الغريزة وجعلها هو الهدف فإننا ضده.

الفن الهادف حلال

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن الدين يهدف لبناء الإنسان، وكل فكرة تصب فى هذا الاتجاه تُحمد مهما اختلفت الوسيلة إذا كانت الوسيلة مشروعة والهدف منها التهذيب، والإسلام لم يحرم الفن الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها.

نجاح مسلسل الاختيار

من جانبه، نوه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بأن النجاح الباهر والانتشار الواسع لمسلسل "الاختيار" الذي يجسد ملحمة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، قد أحبط سنوات من الدعاية الخبيثة للجماعات التكفيرية وهدم كافة الدعايات الكاذبة والخبيثة التي روَّجت لها تنظيمات التكفير والعنف على مدار سنوات عديدة، وأحيا روح الفداء والتضحية والفخر الوطني لدى كافة أبناء الشعب المصري المحب لوطنه والمقدر لتضحيات أبنائه العظيمة في سبيل رفعة وسلامة وطننا الحبيب.

ولفت المرصد إلى أن تنظيمات التكفير والعنف من كافة الاتجاهات قد أصابتها صدمة كبيرة جراء النجاح الباهر والتأييد العظيم والتفاعل الواسع من كافة المواطنين في كل أرجاء العالم العربي؛ تقديرًا وإجلالًا لتضحيات الشهيد أحمد المنسي وكافة رجال القوات المسلحة على كافة الجبهات وأمام مختلف المخططات الخبيثة التي تسعى للنيل من أمن وسلامة مصر، خاصة وأن تلك التنظيمات قد أنفقت جل جهدها لتشويه صورة المؤسسات العسكرية للوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وأنشأت لذلك منصات إعلامية وقنوات وصحفًا ومراكز أبحاث وكتائب إلكترونية، متعاونة في ذلك مع كافة الجهات الأجنبية الكارهة لمصر والمحاربة لدورها الريادي والقيادي في عالمها العربي والإسلامي.