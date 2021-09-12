صفقة لم يحالفها الحظ.. بيرسي تاو يغيب عن كأس مصر والسوبر المحلى

تعرض فريق الأهلي، لصدمة شديدة، بعد تأكد غياب صفقة القلعة الحمراء الجديدة بيرسي تاو عن المشاركة مع الفريق لمدة شهر.

أصيب بيرسي تاو للإصابة بمزق في العضلة الضامة، ليفقد المارد الأحمر، خدمات أحد أهم صفقاته، خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض " صدى البلد المباريات التي سيغيب عنها بيرسي تاو مع الأهلي:

المباراة الأولى التي سيغيب عنها بيرسي تاو ستكون أمام طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري.

المواجهة الثانية التي سيغيب فيها بيرسي تاو، عن الأهلي، ستكون أمام إنبي، يوم 25 سبتمبر الجاري، في دور الـ16 ، من مسابقة كأس مصر.

وحال تخطي الأهلي إنبي، سيغيب بيرسي تاو عن مباراة الأحمر، ضد الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري علي ستاد السويس الجديد.

كما سيغيب بيرسي تاو عن الأهلي، أيضا، حال تخطي المارد الأحمر دور الـ8، حيث سيكون الفريق على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

بيرسي تاو: انضمامي للأهلي حلم تحول إلى حقيقة



عبر بيرسي تاو، المنضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف «نادي القرن»، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا قيمة ومكانة النادي ويتطلع للتتويج معه بكل البطولات في الفترة المقبلة.

وقال بيرسي تاو في بداية حديثه: «عندما تلعب في جنوب إفريقيا ثم تأتي لك الفرصة لتمثيل الأهلي، فلا بد أن تسعد؛ لأن الحلم تحول إلى حقيقة، فأنا من منطقة (ويت بانك) في جنوب إفريقيا، والآن أنا هنا في الأهلي. هذه اللحظة تعني لي الكثير».

عدة مراكز



وعن المركز المفضل الذي يجيد اللعب فيه قال تاو: «ألعب في مركز رأس الحربة أو المهاجم الثاني، وفي بعض الأوقات ألعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، وكل ذلك يتوقف على تعليمات المدرب التي أقوم بتنفيذها على الفور».

طموحات بلا حدود

وأضاف: «طموحي مع الأهلي هو الفوز في كل مباراة. إنه نادٍ تاريخي، وأنا أتمنى أن أكون جزءًا من هذا التاريخ، هذه المرحلة تعد فصلًا جديدًا في حياتي، وأنا مستعد لها، فالانتقال إلى النادي الأهلي خطوة عظيمة للأمام بالنسبة إليَّ، وإذا قررت اختيار عنوان لهذه المرحلة الجديدة فسوف أختار (بداية فصل عظيم في حياتي)».



وواصل «تاو» حديثه قائلًا: «لقد انتقلت إلى أوروبا في عمر الرابعة والعشرين. وتعلمت الكثير في هذه المرحلة، وتطورت كثيرًا كلاعب، وعلى المستوى الشخصي أيضًا. ما تعلمته في أوروبا سيساعدني طوال حياتي، سيساعدني بعد الانتقال إلى الأهلي، وفي التأقلم على الحياة الجديدة في مصر؛ لأني مررت بهذه التجربة من قبل».

حلم الأهلي

وأشار بيرسي تاو إلى أن اللعب في صفوف الأهلي حلم كبير كما أنه أيضًا حلم لكل لاعب إفريقي. وقال: «عندما يتقدم الأهلي بعرض لضمك لا يمكنك التفكير، يجب عليك أن توافق. لقد كنت سعيدًا جدًّا حين قدم الأهلي عرضه لضمي، لهذا تمت الاتصالات بشكل جيد وكل شيء سار على ما يرام. ونجحنا في الوصول إلى الاتفاق بسرعة».

اخترت الأهلي

وعن أسباب تفضيله عرض الأهلي عن العروض الكثيرة التي تلقاها من أندية أخرى، قال تاو: «بكل تأكيد كان هناك تفكير في العروض التي وصلتني قبل أن أقرر الانضمام إلى الأهلي. فكرت في كل الاختيارات التي أمامي، والفائدة التي ستعود عليَّ كلاعب، واخترت الأهلي في النهاية؛ لأنه فريق يسعى دائمًا إلى الفوز بكل البطولات، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية وخوض السوبر الإفريقي، وأتمنى المشاركة في البطولتين».

قيمة الأهلي

وأضاف: «هناك أشياء كثيرة لعبت دورًا في انضمامي إلى الأهلي: قيمة النادي، ووجود بيتسو موسيماني على رأس الإدارة الفنية، بالإضافة أيضًا إلى وجود عناصر في الجهاز الفني من جنوب إفريقيا. أنا أعرف بيتسو موسيماني جيدًا، وحظينا بوقت رائع معًا في صن داونز. أنا دائمًا سعيد بالوجود معه. لديه رغبة دائمة لتعليم اللاعبين، يعمل بكل جدية. هذه القيم متشابهة فيما بيننا، إنه يسعى دائمًا للفوز، وكذلك أنا أسعى للفوز، وسنسعى معًا لنحقق أفضل ما نستطيع. أنا أحب أن تكون لي نجاحات مع الفريق، وهذا ما يحبه المدرب أيضًا. إنه يساعدني دائما على المضي قدمًا لتحقيق الانتصارات».

دوري الأبطال وكأس العالم

وبالنسبة إلى طموحاته مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة قال بيرسي تاو: «أريد أن أحقق دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي. إنها أكبر مسابقة في إفريقيا، وأنا أريد الفوز بها. لقد رأيت الكثير من اللاعبين الرائعين يحققون هذا اللقب، وأريد أن أفوز بها مرات ومرات».



وأكمل: «أنا أنتظر بشدة كأس العالم للأندية، فاللعب مع الأهلي في بطولة بهذا الحجم من أهم أسباب وجودي هنا. وأنا سعيد لأني سأتواجد مرة أخرى في كأس العالم للأندية بعدما شاركت من قبل مع صن داونز عام 2016، وأتمنى أن أستمر في اللعب في مثل هذه البطولات، لأن مسيرة لاعب كرة القدم قصيرة، وأنا أسعى لصنع ذكريات جيدة في هذه البطولات».

ذكرياتي مع مصر والأهلي

وتحدث بيرسي تاو عن ذكرياته مع مصر والأهلي والكرة المصرية قائلًا: «أول زيارة لي إلى القاهرة كانت في بداياتي مع كرة القدم. أعتقد أنها كانت أول مباراة لي بعد عودتي إلى صن داونز بعد الإعارة. كان وقتًا رائعًا بالنسبة إليَّ، وبعدها بدأت أشارك بشكل أكبر، وأنا أعرف تاريخ هذا البلد الرائع».



وأضاف: «أتذكر عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين واجهتهم حين لعبت جنوب إفريقيا مع مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. لا أعرف أسماء كل اللاعبين، لكن أتذكر حارس المرمى (الشناوي)، لقد قام بتصدٍّ رائع لتسديدتي».

وواصل «الأهلى نادٍ معروف جدًّا في إفريقيا.. الذكرى الأقرب لي مع الأهلي هي الفوز الذي حققه على أورلاندو بايرتس في نهائي دوري الأبطال عام 2013.. لقد أحرز الأهلي هدفًا من ضربة حرة بأقدام أبو تريكة. وعمومًا أنا أحاول دائمًا متابعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتابعت فوز الأهلي باللقبين الأخيرين، وشاهدت المباراة النهائية لكل بطولة».

فريق لا يتوقف عن الفوز

وفيما يتعلق بسرعة تأقلمه مع الأجواء في مصر وتحمله الضغوط مع الأهلي الذي يسعى دائمًا إلى الفوز قال تاو: «لقد سافرت إلى عدد كبير من البلاد، وأنا أستطيع التأقلم هنا حتى لو كنت وحدي، ولكن بكل تأكيد وجود عدد من أعضاء الجهاز الفني من جنوب إفريقيا سيساعدني كثيرًا. يمكنني دائمًا الذهاب إليهم والتحدث معهم وهذا سيساعدني».



وأكمل: «عندما أنظر إلى فريق الأهلي أجد أبطالًا، أجد فريقًا لا يتوقف عن السعي نحو الفوز، وقد أظهروا قدرتهم على الفوز في مرات كثيرة. دائمًا ما تجد هذه الصفات في الفرق الناجحة مثل الأهلي، وكل هذا يساعدني على سرعة التأقلم مع الفريق».

المثل الأعلى

وفيما يتعلق بمثله الأعلى في حياته وفي مسيرته الكروية قال تاو: «مثلي الأعلى حين كنت صغيرًا كانوا الأشخاص المحيطين بي مثل إخوتي، وكنت أريد دائمًا أن أكون مثلهم. كنت أشاهد التلفاز وأتابع اللاعبين الجنوب إفريقيين مثل ستيفن بينار وبيني مكارثي وكذلك رونالدينيو».

جماهير الأهلي

واختتم «تاو» حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «أتمنى أن التقي جماهير الأهلي. أنا سعيد جدًّا لأني أصبحت جزءًا منهم، وأقدر وجودي معهم. وسوف أبذل قصارى جهدي لإسعاد هذه الجماهير العظيمة».