لقاح فعال للبالغين ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

تشير مجموعة دراسات جديدة أن لقاح موديرنا أكثر فاعلية ضد دلتا من فايزر وجونسون آند جونسون وخاصة على البالغين.

قامت شبكة VISION التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحليل أكثر من 32000 لقاء طبي من تسع ولايات خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2021 ، عندما أصبح متغير دلتا هو السلالة السائدة، حيث أظهرت النتائج أن الأفراد غير المحصنين المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 هم أكثر عرضة 5-7 مرات للحاجة إلى رعاية قسم الطوارئ أو الاستشفاء.

وأوضحت الدراسة الفرق بين فعالية لقاح (Moderna و Pfizer) في فترة الدراسة:

كانت موديرنا فعالة بنسبة 95% في منع دخول المستشفى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر.

كانت فايزر فعالة بنسبة 80 % في منع دخول المستشفى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر.

كانت شركة Johnson & Johnson فعالة بنسبة 60 % في منع دخول المستشفى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر.

ووجدت الدراسة أيضًا أن فعالية اللقاح أقل للأشخاص الذين يبلغون من العمر 75 عامًا فما فوق ، وهو ما لم يظهر في الأبحاث السابقة، قد يكون هذا بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الوقت المتزايد منذ التطعيم.