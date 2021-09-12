عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لقاح فعال للبالغين ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

تشير مجموعة دراسات جديدة  أن لقاح موديرنا أكثر فاعلية ضد دلتا من فايزر وجونسون آند جونسون وخاصة على البالغين.

 قامت شبكة VISION التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحليل أكثر من 32000 لقاء طبي من تسع ولايات خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2021 ، عندما أصبح متغير دلتا هو السلالة السائدة، حيث أظهرت النتائج أن الأفراد غير المحصنين المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 هم أكثر عرضة 5-7 مرات للحاجة إلى رعاية قسم الطوارئ أو الاستشفاء.

txt

عوض تاج الدين: لقاح كورونا لا يمنع من الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية

txt

حرب على الفيروس القاتل..ARCoV  لقاح صيني جديد يستعد لـ الفتك بـ كورونا

وأوضحت الدراسة الفرق بين فعالية لقاح (Moderna و Pfizer) في فترة الدراسة:

كانت موديرنا فعالة بنسبة 95% في منع دخول المستشفى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر.
كانت فايزر فعالة بنسبة 80 % في منع دخول المستشفى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر.
كانت شركة Johnson & Johnson فعالة بنسبة 60 % في منع دخول المستشفى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر.

ووجدت الدراسة أيضًا أن فعالية اللقاح أقل للأشخاص الذين يبلغون من العمر 75 عامًا فما فوق ، وهو ما لم يظهر في الأبحاث السابقة، قد يكون هذا بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك الوقت المتزايد منذ التطعيم.

دلتا لقاح موديرنا فايزر جونسون آند جونسون فيروس كورونا Moderna

موضوعات متعلقة

عقار جديد ينقذ المصابين بـ كورونا من خطر الوفاة

أعراض الانفلونزا الموسمية .. إليك طرق الوقاية

«نفسك هتتسد عن الأكل ».. الأثار الجانبية بعد تلقي لقاح فيروس كورونا

تناولها فورًا .. أطعمة تسرع خسارة الوزن

ترشيحاتنا

الجزائر .. العثور على جثة إمام مسجد متفحمة بعد يومين من اختفائه

عميدة بنات عين شمس :3 خطط استباقية استعدادا للعام الدراسي الجديد

خبراء لوائح يكشفون حقيقة بطلان إقامة انتخابات رابطة الأندية المحترفة في مصر | خاص

رسميا .. منع الضرب في المدارس وتفعيل لائحة الانضباط

محمد صلاح .. كم هدف حققه النجم المصري في الدوري الإنجليزي؟

التعليم: إجراءات لمكافحة التنمر في المدارس وتفعيل دور الأخصائي النفسي والاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

القبض على المتورط بـ خطف وتعذيب عمال مصريين في ليبيا

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

عريس وعروسة.. نص التحقيقات في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالة الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلب أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

3 أيام وهتموت.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ