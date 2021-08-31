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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحث جديد يكشف تفوق لقاح موديرنا على فايزر في إنتاج الأجسام المضادة

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

أظهر بحث جديد أن لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" أنتج أكثر من ضعف الأجسام المضادة لجرعة مماثلة من لقاح فايزر. في بحث يقارن بشكل مباشر الاستجابات المناعية للتلقيح.

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وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 2500 عامل في نظام مستشفى بلجيكي كبير أن مستويات الأجسام المضادة بين الأفراد الذين لم يصابوا بفيروس كورونا قبل الحصول على جرعتين من لقاح موديرنا بلغ متوسطها 2881 وحدة لكل مليلتر، مقارنة بـ 1108 وحدة / مل في مجموعة مكافئة. الذي حصل على جرعتين من لقاح فايزر.

وأشارت النتائج ، التي نُشرت أمس الاثنين في رسالة إلى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أن الاختلافات يمكن تفسيرها من خلال:

كمية أكبر من المكون النشط في لقاح موديرنا، 100ميكروجرام، مقابل 30 ميكروجرام في فايزر. وفترة أطول بين جرعات لقاح موديرنا أربعة أسابيع مقابل ثلاثة أسابيع لفايزر.

ارتبط لقاح موديرنا بضعفين في الحد من المخاطر ضد عدوى كورونا الهائلة مقارنة مع لقاح فايزر في مراجعة للأشخاص في نظام Mayo Clinic الصحي في الولايات المتحدة من يناير إلى يوليو.

فيروس كورونا المستجد لقاح موديرنا كوفيد19 لقاح فايزر الصحة العالمية

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