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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 905 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

دبي
دبي

 بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك دبي اليوم أكثر من 905 ملاين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 261 مبايعة، بقيمة 708.58 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي، بقيمة 261.89 مليون درهم، و228 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 446.69 مليون درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بقيمة 69 مليون درهم، في منطقة سيح شعيب 2، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

 

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد فى دبي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

 

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 114.26 مليون درهم منها 6 رهون أراض بقيمة 21.88 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 92.37 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الثانية بقيمة 19 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 16 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 82.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 39 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم.

دبي مبايعة مليون درهم شقق الاراضى

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