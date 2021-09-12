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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يعلنها الرئيس بايدن.. وزير الصحة الامريكي: خطوات جديدة لإبطاء انتشار كورونا

صدى البلد

قال وزير الصحة الامريكي الدكتور فيفيك مورثي، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن سيعلن خطوات جديدة لإبطاء انتشار كورونا قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ولم يحدد مورثي ماهية تلك الخطوات، فيما تفتتح الدورة المقبلة للجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل؛ وسيكون اليوم الأول للمناقشة العامة في الأسبوع التالي.

 

وفي حديثه لشبكة CNN الأمريكية اليوم الأحد، دافع مورثي عن جهود بايدن لتوسيع نطاق التطعيم في الولايات المتحدة.

 

وقال “سيكون هناك المزيد من الإجراءات التي نواصل العمل عليها، خاصة على الجبهة العالمية”.

 

وقال بايدن يوم الخميس الماضي إنه سيطلب تطعيم العمال الفيدراليين ضد  كورونا ويفرض على أصحاب العمل الكبار إما أن يطلبوا تطعيم عمالهم أو اختبارهم بانتظام.

 

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة تبرعت بـ 140 مليون جرعة لقاح لدول أخرى، وقال “هذه قيادة أمريكية على المسرح العالمي وهذه فقط البداية”

وزير الصحة الأمم المتحدة الولايات المتحدة بايدن انتشار كورونا جو بايدن الجمعية العامة للأمم المتحدة

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