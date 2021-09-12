الفرعون يتوهج.. محمد صلاح يهدي قميص الهدف 100 لطفل في ملعب ليدز

التقطت عدسات الكاميرات النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، وهو يهدي قميصه لطفل صغير عقب نهاية مواجهة ليدز يونايتد.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، إحراز هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد عدة تمريرات على حدود منطقة جزاء ليدز، لتصل الكرة لأرنولد الذي مرر الكرة ليسددها صلاح من لمسة واحدة.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية حصل محمد صلاح على تقييم بلغ 7.8/10، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 3.7 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 76 %.

وسدد 3 كرات في المباراة، اثنتين تجاه المرمى، وواحدة تم اعتراضها من قِبل الخصم.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث متساوياً في عدد النقاط مع مانشستر يونايتد وتشيلسي، اللذان يتفوقان بفارق الأهداف عن الريدز.