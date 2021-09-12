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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد توفيق: جورج قرداحي يستاهل يكون رئيس جمهورية مش وزير

وليد توفيق من حفل
وليد توفيق من حفل دير جيست

هنأ الفنان وليد توفيق صديقه الإعلامي جورج قرداحي بتوليه منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة. 

وقال وليد توفيق في تصريحات لموقع صدى البلد، على هامش حضوره حفل دير جيست لتكريمه على مشواره الفني، إنه يبارك لجورج قرداحي على توليه منصب وزير الإعلام. 

واستطرد وليد توفيق قائلا:" جورج قرداحي بيستاهل يكون رئيس جمهورية مش بس وزير الإعلام". 

وكشف الفنان وليد توفيق عن تحضيره للعودة بأغنية جديدة قدمها في حفل دير جيست، وحفلات قريبا منها ما سيقام في مصر خلال الفترة المقبلة. 

وعن عودته للتمثيل، قال وليد توفيق إنه لا يرغب في تقديم أدوار تمثيلية مجددا، لكن الفرصة متاحة في حال عرض أدوار جيدة عليه. 

جورج قرداحي وزيرا 

أكد وزير الإعلام اللبناني الجديد، جورج قرداحي، أن الحكومة الجديدة لن تقوم بالمعجزات، مضيفًا: "سنحاول أن نقوم بشيء ولا نريد الذهاب إلى جهنم".

وحسب موقع "لبنان 24"، قال قرداحي من مطار بيروت فور عودته إلى لبنان: "لن أُصرح قبل لقائي برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

ودعا قرداحي الإعلام إلى عدم الإنجرار إلى التحريف السياسي ووصف الحكومة بالمحاصصة لأنه أمر باطل".

وكان أمين عام مجلس الوزراء اللبناني، أعلن أول أمس الجمعة، عن التشكيلة الوزارية بالحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وقال الأمين العام في بيان، إن حكومة حسان دياب، تعتبر مستقيلة، على أن تتسلم حكومة ميقاتي مهامها من الجمعة.

وسيشغل عبدالله أبوحبيب منصب وزير الخارجية بالحكومة الجديدة، وموريس سليم وزيرا للدفاع الوطني وبسام مولوي وزيرا للداخلية.

كما سيشغل يوسف الخليل منصب وزير المالية، وجورج قرداحي وزيرا للإعلام، وأمين سلام وزيرا للاقتصاد والتجارة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أمس السبت، إن الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي، داعيةً إلى التحرك العاجل لإصلاح الاقتصاد.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اتفاق زعماء لبنان على تشكيل حكومة جديدة".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "ندعو البرلمان اللبناني للمصادقة على الحكومة الجديدة لتتمكن من إجراء إصلاحات ملموسة تعالج الوضع الاقتصادي المتدهور".

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