هل يدخل التوك توك في مبادرة الإحلال.. طارق عوض يوضح

كشف طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات، حقيقة دخول التوك توك في مبادرة الإحلال.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" المبادرة الغرض منها المواطن بكافة الأوجه وإيجاد بيئة نظيفة للمواطنين، مضيفا:" التوك توك وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي نسير في إتجاهين الاول تقنين وضع المركبة ودراسة أمر منحها التراخيص".

وتابع:" المسار الثاني هو تقنين العربات "الميني فان" بحيث تصبح عربات آمنة تعمل بالغاز الطبيعي، وعندها يمكن ادخال التوك توك ضمن مبادرة احلال السيارات".

وفيما يخص سبب التأخر في تسليم السيارات، أوضح طارق عوض أن السبب يكمن في عدد المتقدمين، متابعا: عدد المتقدمين كبير وأكثر من المتوقع.



وأشار إلى أنه تم تسليم 5180 سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص حتى الآن، مضيفا: "تم تقديم 115 مليون جنيه كحافز أخضر ضمن المبادرة.. والحافز الأخضر يعني حصول المواطن على سيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي".