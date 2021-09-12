بعد إصابة طفلة.. أهالي سنهور يطالبون بتركيب مطب صناعي أمام مدخل القرية

استغاث أهالي قريتي سنهور وأبوخطوة التابعتان لمركز دمنهور محافظة البحيرة من عدم وجود مطبات صناعية أمامهم بطريق دمنهور دسوق الذي يفصل محافظة البحيرة بكفر الشيخ.











وقال الأهالي أن الشركة المسؤولة عن اصلاح طريق دمنهور دسوق والتي تقع عليه قرية سنهور قامت بإزالة المطبات بداعي أن الطريق لم يتم استلامه من المختصين رغم وجود قرى أخرى على نفس الطريق أمامها مطبات صناعية







وأوضح الأهالي أن الطريق يربط بين أكثر من قرية يتجاوز عددهم ١٦ الف نسمة وهو ما يمثل مصدر خطر بالنسبة للمواطنين والأطفال الذين يعبرون الطريق للذهاب للدروس وخاصة أن السيارت تسير بسرعة عاليه



وتسببت إحدى السيارات التي تسير بسرعة عالية على المزلقان في إصابة طفله اول امس بجروح بالغه وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .





وناشد الأهالي المسئولين في مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بالتدخل لوضع المطبات في أسرع وقت قبل وقوع اي كارثة خاصة وأن الأهالي قدموا أكثر من شكوى بمجلس المدينة والقرية دون اي استجابة .



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