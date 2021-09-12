مدى الحياة..الصحة تعلن توفير علاج الضمور العضلي لمن هم فوق العامين



علقت هالة زايد، وزيرة الصحة، على اهتمام القيادة السياسية بـ مرضى ضمور العضلات، قائلة:" الإرادة السياسية تصنع المعجزات"، متابعة: الإرادة السياسية سبب أساسي في نجاح حصول مصر علاج علاج الضمور العضلي.



وقالت "زايد" خلال حوارها ببرنامج “كلمة اخيرة” المذاع على قناة “أون إي”، إن وزارة الصحة إنشئت 25 مركز لفحص مرضى الضمور العضلي، متابعة: مراكز الضمور العضلي استقبلت 3635 مريض، من بينهم 153 مريض بالضمور العضلي الشوكي.



واستطردت: بعد إجراء الفحوص وجدنا أن 105 من المتقدمين فوق سن العامين، ولهذا قررت الدولة ان توفر علاج لمن هم فوق العامين.



وأكملت: علاج من هم فوق العامين يستمر مدى الحياة، على عكس من هم أقل من عامين، متابعة: الدولة تواصلت مع الشركة المنتجة وتم توفير العلاج لـ 105 مريض.



