من سن سنتين.. حسام حسني يوضع الأماكن المتاح بها لقاح إنفلونزا ..فيديو

قال حسام حسنى ، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ، إنه من سن سنتين يمكن اتخاذ لقاح الأنفلونزا وأى أعراض تظهر فى الجهاز التنفسى سيتم الاشتباه بالكورونا إلا أن يثبت العكس فسيضطر المريض لإجراء تحاليل وإشاعات وذلك سيرهق المنظومة الصحية ويرهق المواطن ماديا ً، لافتاً أنه من الأفضل تلقى لقاح الأنفلونزا تجنباً لأى خسائر.

تابع حسام حسني ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب فى برنامج "الحكاية "، أن الدولة قامت بتوفير لقاح الأنفلونزا هذا العام بنفس سعر السنة الماضية، ومتاح لقاح فاكسيرا وكل مكاتب الصحة ويوجد خريطة عن أماكن تلقيه موزعه على كل المواقع التابعة لوزارة الصحة .

أضاف حسام حسني ، ، إن لقاح الأنفلونزا مهم أيضا لأصحاب الأمراض المزمنة ولابد من تلقيه فى الفترة ما بين 18 سبتمبر إلى 18 نوفمبر ولابد من اتخاذه بعيد عن لقاح كورونا ، لافتاً أنه فى حالة اتخاذهم سويا فيحبذ اتخاذ كل مصل فى كتف منفصل عن الثاني .