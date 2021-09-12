فقدان شخصين وإصابة ثالث في انفجار بولاية جورجيا الأمريكية.. شاهد

أفادت وسائل إعلامية بفقدان شخصين وإصابة ثالث على الأقل، جراء انفجار بمجمع سكني في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وقالت وحدة الإطفاء في أتلانتا إن المصاب نقل إلى المستشفى حيث يعاني من جروح خفيفة، موضحة أنه تم تفتيش نحو 90% من شقق المنطقة بحثا عن أي شخص قد يكون محاصر.

ودمر الانفجار طوابق عدة في أحد المباني، وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بشأن الانفجار بعد ظهر اليوم، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المسؤولين لم يحددوا سبب الانفجار، لكن مسؤل عن تأجير المبنى أفاد بأن شخصا أبلغ بوجود رائحة غاز قوية قبل حوالي ساعة من الانفجار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق آثار الانفجار القوي في ولاية جورجيا، وقالت أنتوني ويليامز صاحبة الـ32 عاما إنه كان أشبه بزلزال.

If y’all know Anyone who lives at Arrive Perimeter apartments check on them

A gas line blew up at the entrance and several people are trapped inside of the building pic.twitter.com/UFja2G2Hiw — 🍫 D A D D Y (@shoutout2dekaye) September 12, 2021

كما أكد شاهد عيان من ولاية جورجيا الأمريكية أنه يشعر بصدمة، بعد رؤية طفل صغير يصرخ طالبا النجدة.

وشعر آخرون خارج المجمع السكني بتأثيرات وصوت الانفجار، فيما وصل الصليب الأحمر لمكان الحادث لإغاثة السكان المتضررين.