عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطوبة هاجر الشرنوبي رسمياً .. شاهد

هاجر الشرنوبي
هاجر الشرنوبي

أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي، خطوبتها رسمياً من خلال نشرها صورة جمعتها بخطيبها عبر حسابها الرسمي على “الأنستجرام”.

واقتصر حفل الخطوبة على حضور عدد من الأهل والأصدقاء في جو أسري.

وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي، قد نشرت مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيه خلال حفل عيد ميلادها الذي تم بحضور الأهل والأصدقاء.

وظهر في الفيديو أحمد الجابري ، وهو يفاجئ هاجر الشرنوبي في حفل عيد ميلادها، ويقدم لها خاتم الخطوبة، فترتديه أمام الجميع وتتفاجئ بهذه اللحظة السعيدة.

مفاجأة في عيد ميلادها.. أحمد الجابري يقدم لـ هاجر الشرنوبي خاتم الخطوبة

يذكر أن انتهت هاجر الشرنوبي، من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم آل هارون، المقرر عرضه في السينمات قبل عيد الأضحى المبارك.

 

وقالت هاجر الشرنوبي، في تصريحات لها، إن مشهد تعرضها للضرب على يد النجم أحمد وفيق؛ من أصعب مشاهدها في الفيلم، وكانت خائفة جدا، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها مختلفة جدا عن شخصيتها في الحقيقة، ولم تقدمها في أي من أعمالها السابقة.

 

هاجر الشرنوبى الشرنوبي أحمد وفيق النجم أحمد وفيق أحمد الجابري

ترشيحاتنا

اليوم.. انتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر ويوجه رسالة للمواطنين.. فيديو

أزمة تواجه المصري قبل الموسم الجديد.. اتحاد الكرة السبب

بالأبيض.. أصالة تنشر صورة برفقة زوجها والجمهور: ده فستان الفرح

4 ميزات خارقة تحصل عليها هواتف iPhone 13 القادمة

35 كلمة تغفر جميع ذنوبك قبل النوم.. رددها كل ليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

عايز يمارس الرذيلة..نص التحقيقات في اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة..مستندات

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ