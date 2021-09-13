عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم حسن شحاته يكشف عن راتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته راتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش .

وقال كريم حسن شحاته عبر برنامجه المذاع عبر فضائية الحياة :اتحاج الكرة اتفق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر علي راتب 70 ألف يورو أى ما يعادل مليون و330 ألف جنيه مصري شهريا دون راتب الثلاثي الأجنبي معه في الجهاز الفني .

وأضاف راتب الجهاز الفني الأجنبي بالكامل سيتراوح بين 90 الي 100 ألف يورو وهذا الرقم جيد بالنسبة للرقم الذي تقاضاه المدرب في كولومبيا حيث وصل إلى 3 مليون و800  ألف يورو سنويا وراتبه في إيران وصل الي 2 مليون و400 ألف يورو سنويا.

تأكد وصول البرتغالي كارلوس كيروش يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14من الشهر الجاري لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.. 
اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:

كارلوس كيروش  مديرا فنيا 
ضياء السيد  مدربا عاما 
محمد شوقي مدربا 
عصام الحضري مدربا لحراس المرمى 
وائل جمعة  مديرا للمنتخب 
محمد صلاح  مديرا إداريا 
مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:
احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى
مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى
بدر إمام أخصائى التأهيل
محمد أحمد محمود أخصائي التدليك


على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء.

كارلوس كيروش كيروش مصر منتخب مصر م حسن شحاته

ترشيحاتنا

اليوم.. انتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر ويوجه رسالة للمواطنين.. فيديو

أزمة تواجه المصري قبل الموسم الجديد.. اتحاد الكرة السبب

بالأبيض.. أصالة تنشر صورة برفقة زوجها والجمهور: ده فستان الفرح

4 ميزات خارقة تحصل عليها هواتف iPhone 13 القادمة

35 كلمة تغفر جميع ذنوبك قبل النوم.. رددها كل ليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

حظر استخدام الموبايل في المدارس للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد

عايز يمارس الرذيلة..نص التحقيقات في اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة..مستندات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ