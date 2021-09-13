كريم حسن شحاته يكشف عن راتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته راتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش .

وقال كريم حسن شحاته عبر برنامجه المذاع عبر فضائية الحياة :اتحاج الكرة اتفق مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر علي راتب 70 ألف يورو أى ما يعادل مليون و330 ألف جنيه مصري شهريا دون راتب الثلاثي الأجنبي معه في الجهاز الفني .

وأضاف راتب الجهاز الفني الأجنبي بالكامل سيتراوح بين 90 الي 100 ألف يورو وهذا الرقم جيد بالنسبة للرقم الذي تقاضاه المدرب في كولومبيا حيث وصل إلى 3 مليون و800 ألف يورو سنويا وراتبه في إيران وصل الي 2 مليون و400 ألف يورو سنويا.

تأكد وصول البرتغالي كارلوس كيروش يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14من الشهر الجاري لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر..

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

وائل جمعة مديرا للمنتخب

محمد صلاح مديرا إداريا

مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:

احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى

مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى

بدر إمام أخصائى التأهيل

محمد أحمد محمود أخصائي التدليك



على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء.