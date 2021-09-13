مجموعة من الكوميديانات يقدمون محاكة مصرية ساخرة لمسلسل "لاكاسا دي بابل"| فيديو

"لاكاسا دي بابل " مسلسل أسبابي حاز على اعجاب الملايين حول العالم عبر خمس مواسم متتالية ليتربع على عرش المسلسلات الأسبانية والأجنبية بكافة انحاء العالم، وكما يعلم الجميع أن الحس الفكاهي المصري لا يترك عمل درامي وخاصة اذا كان اجنبيا إلا وحوله إلى نسخة مصرية ساخرة.



وهذا ما أقدم عليه بالفعل مجموعة من الشباب الكوميديانات من ضمن الفنان الكوميدي واليوتيوبر " محمود السيسي" ، حيث اعدوا فيديو لتقليد المسلسل الأسباني "لاكاسا دي بابل" الذي اصبح تريند الساعة بعد إذاعة الجزء الخامس منه، ولكن على الطريقة المصرية الساخرة في مقطع فكاهي وغير تقليدي.

وفي الفيديو يظهر الفنان الكوميدان " محمود السيسي" مرتدياً الزي والقناع الخاص بالمسلسل الأسباني الشهير "لاكاسا دي بابل"، وهو يقود تروسكل في منطقة شعبية ساعياً في تجميع افراد عصابته لعداد خطه للتسول في الشارع بشكل كوميدي وساخر.

وستقطب الفيديو الساخر الكثيريين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمشاهدة الطابع المصري الساخر عبر تقليد المسلسل الأسباني "لاكاسا دي بابل" على الطريقة المصرية الشعبية.

وبحسب حديث الكوميديان واليوتيوبر " محمود السيسي" لموقع صدى البلد أنه كان سعيد برد فعل متابعيه عبر السوشيل ميدية، موضحاً انه حاول تجسيد المسلسل الاسباني "لاكاسا دي بابل" على الطريقة المصرية الساخرة لكون هذا المسلسل هو التريند الأول كعمل درامي اجنبي ذات شهرة واسعة، حيث سعى هو وفريق عمله لإستحضار الروح المصرية الكوميدية لتقليد هذا المسلسل.