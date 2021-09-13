الاهلي يوافق علي إعارة محمد محمود

أكد الاعلامي كريم حسن شحاته موافقة النادي الاهلي علي إعارة محمد محمود لاعب خط وسط الفريق بالاتفاق مع موسيماني المدير الفني .

وقال كريم حسن شحاته في تصريحاته عبر برنامجه المذاع عبر فضائية الحياة : موسيماني وافق علي إعارة محمد محمود بسبب تعرضه لإصابتين في الرباط الصليبي ابتعد بسببها عن الملعب موسمين وبالتالي يحتاج لوقت حتي يدخل في أجواء الملعب .

في سياق أخر ، كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فترة غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية لأبناء الرداء الاحمر .

وقال الجهاز الطبي إن بيرسي تاو تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده منذ يوم 3 سبتمبر الماضي وحصل علي مسكنات وشارك معهم في إحدي المباريات.

وأضاف أنه بعد عودة اللاعب للقاهرة خضع لفحص طبي أثبت إصابته بمزق في العضلة الضامة، موضحا أن اللاعب يحتاج لفترة من 3- 4 أسابيع للعودة إلى المشاركة للتدريبات الجماعية .