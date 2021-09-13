يوسف أوباما : حسام البدري دائم استبعادي من المنتخب وعودة مصطفي فتحي إضافة كبيرة

أكد يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك أن الفوز بـ بطولة الدورى الموسم الماضي هي انطلاقة للتتويج بالبطولات مشيرا الي أن الفريق يسعي للتويج بلقب كأس مصر .

وأكمل يوسف اوباما خلال تصريحات تلفيزيونية : ارغب في الاستمرار بنادي الزمالك اطول فترة ممكنة احب اللعب هنا مهما كانت الظروف والضغوطات .

وأوضح يوسف أوباما : خلال فترة تجديد عقدي مع الزمالك اتهمني البعض بالمماطلة والتهرب وهذا لم يحدث .

وعن عودة مصطفي فتحي لـ نادي الزمالك قال :عودته ستفيد الفريق لانه إضافة كبيرة لأى فريق وكذلك عودة أوناجم ستكون إضافة كبيرة في الموسم الجديد لانه يمتلك خبرات رائعه .

أما عن سبب عدم انضمامه لمنتخب مصر قال :اكن كل التقدير والاحترام لـ حسام البدري ولكنه دائم استبعادي من المنتخبات فعل ذلك ايضا حينما كان مدرب الاوليمبي ورفض ضمي رغم تألقي وقتها .