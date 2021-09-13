الزمالك يسعي لتجديد عقد كارتيرون وإلغاء بند الشرط الجزائي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته عن رغبة إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم .

وأضاف كريم خلال برنامجه المذاع عبر فضائية الحياة: إدارة الزمالك ترغب في تجديد عقد كارتيرون وإلغاء بند الشرط الجزائي .

وأكمل: “إدارة الزمالك تري أن الاستقرار مهم خلال الفترة المقبلة والتتويج بالدوري جعلهم متمسكين بالمدير الفني أطول فترة ممكنة”.



في سياق أخر أكد الإعلامي كريم حسن شحاته موافقة النادي الأهلي علي إعارة محمد محمود لاعب خط وسط الفريق بالاتفاق مع موسيماني المدير الفني .

وقال كريم حسن شحاته في تصريحاته عبر برنامجه المذاع عبر فضائية الحياة:"موسيماني وافق علي إعارة محمد محمود بسبب تعرضه لإصابتين في الرباط الصليبي ابتعد بسببها عن الملعب موسمين وبالتالي يحتاج لوقت حتي يدخل في أجواء الملعب".