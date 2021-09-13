أمير مرتضي منصور يهنئ طارق حامد بمناسبة عيد ميلاده

هنأ أمير مرتضي منصور، طارق حامد نجم الزمالك بمناسبة عيد ميلاده ونشر صورة جمعتهما من خلال خاصية “الأستوري”عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وكتب معلقا له من خلال صورتهما:"كل سنة وانت طيب يامحترم".
وعلق طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر علي مرور 7 سنوات علي انضمامه للقلعه البيضاء .
ونشر طارق حامد عبر حسابه الرسمي “ تويتر” ، لو عاد بي الزمن للوراء سبع سنوات، لم أتردد أبداً في اختياري كيان الزمالك للانضمام له.
وقال حامد:" فخور بانتمائي لنادي الزمالك العظيم وسعيد بما حققته حتى الآن وأطمح لتحقيق المزيد".
واختتم طارق حامد تصريحاته ، الأفضل لم يأت بعد.