إلهام شاهين تتسلم جائزة حنان مطاوع من مهرجان الأمل السينمائي الدولي

تسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة نيابة عن الفنانة حنان مطاوع من مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في ستوكهولم.

ونشرت إلهام شاهين صورا من لحظات تكريمها وحمل الدرع نيابة عن حنان مطاوع عبر حسابها على موقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "استلم جائزة النجمة حنان مطاوع كأحسن ممثلة عن فيلم قابل للكسر فى مهرجان الأمل السينمائي الدولي.. ألف مبروك الفنانة الرائعة حبيبتى حنان مطاوع".

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة من السويد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام منذ يومين.

وظهرت إلهام شاهين في الصورة وسط الزهور وعلقت قائلة : السويد بلد تعشق الزهور.

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يذكر ان قالت الفنانة إلهام شاهين، إن المكسب الأدبي بالنسبة لي هو الأقوى، معلقة “الفلوس بتروح وتيجي”، مؤكدة أنني أكون سعيدة عندما أعمل فيلم وبلاقيه بيشارك بمهرجانات العالم وأن يحصل الفنان المشارك بالفيلم على أفضل ممثل.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك فنانين حصلوا على جوائز عندما قمت بإنتاج فيلم وهذا الفيلم حصل على21 جائزة.