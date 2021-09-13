اليوم.. الإعلان عن تفاصيل مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، في الخامسة مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان فى دورته الرابعة عشرة لعام 2021، والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد اقامتها وورش العمل التى تتخلله، وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة.

بالإضافة للاعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، تقيم المهرجان وزارة الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة منها المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس ، ورئيس العلاقات الثقافية الخارجية صبرى سعيد، ورئيس صندوق التنمية الثقافية د.فتحى عبد الوهاب، بالتعاون مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الاّثار والتنشيط السياحى، وبحضورحشد كبيرمن القيادات، من المقرر إنطلاق فعاليات المهرجان فى الفترة من 18 – 24 سبتمبرالجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة .

سيعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن مهرجان سماع الدولى فى الدورات السابقة ويتحدث الفنان انتصارعن رحلته فى تأسيس المهرجان على مدار 13 عاما والذى أصبح له مكانة دولية على مستوى العالم بما يليق وسمعة مصر، ولوحة الشرف التى تضم أهم الشخصيات المكرمة .