ضبط 250 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بسيارة شركة فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 250 كيلو جرام من اللحوم والدواجن "فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى" بحوزة سائق سيارة خاصة بإحدى شركات اللحوم والدواجن "الكائنة بشبين الكوم بالمنوفية"، ومندوب مبيعات بذات الشركة .

بمواجهتهما أقرا استلامهما السيارة والمضبوطات من مالك الشركة المشار إليها "مقيم بالمنوفية" وذلك لتسويق البضاعة بمحافظة الإسماعيلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .